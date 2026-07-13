Oberbayerns bester Torjäger: Ex-Ismaninger „zerschießt“ die Liga

Peter Schädler hat in dieser Saison 46 Tore in der A-Klasse München geschossen. So häufig wie er traf kein anderer Spieler in Oberbayern.
Nicht einmal Harry Kane traf in der Liga so oft wie er. Der beste Torjäger Oberbayerns hat in dieser Saison ganze 46 Treffer in der A-Klasse erzielt und spielt beim VfB Sparta München. Peter Schädler spielte bis vor einem Jahr noch beim FC Ismaning in der Bayernliga Süd, ehe es ihn in die A-Klasse zog. Man konnte also schon ein wenig ahnen, dass der Stürmer in dieser Saison ein paar Tore schießen dürfte.
Für den VfB Sparta München ist der 30-Jährige damit ein absoluter Volltreffer, zumal er nicht nur mit seinen Toren hilft, sondern auch die ganze Mannschaft besser macht. „Die anderen Spieler profitieren von Peters Erfahrung und von seiner Qualität“, so der sportliche Leiter Andreas Stöhr gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, der zudem Schädlers Professionalität lobt.
Schädler bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem gehobenen Amateurfußball mit. Beim FC Ismaning, bei dem er seit 2019 spielte, hätte er auch weiter Vertrag gehabt, löste diesen aber vor einem Jahr auf, da ihm aus beruflichen Gründen die Zeit fehlte. Ein Freund lotste ihn dann zum VfB Sparta, bei dem Schädler mit vielen Freunden aus seinem Heimatland Rheinland-Pfalz zusammenspielt. Jener Freund hatte schon vor der Saison prophezeit, dass Schädler „die Liga kaputtschießen werde“, wie Stöhr berichtet.
Trotz der Vielzahl seiner Tore freut sich der Ex-Ismaninger weiterhin bei jedem Treffer. „Wenn man 6:0 führt, dann ist die Freude natürlich ein bisschen geringer, aber es ist trotzdem geil, ein Tor zu schießen. Auch wenn es mein viertes im Spiel ist“, erzählte der beste Torjäger Oberbayerns im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Sein Rekord in dieser Saison liegt bei neun Toren im Spiel gegen den FC Türk Sport Garching II, das sein Team mit 15:0 gewann. Schädler erzielte die ersten sieben (!) Treffer am Stück.
Man möchte denken, der VfB Sparta München ist mit Abstand Meister geworden, doch in der Tabelle blieb der Elf „nur“ der dritte Platz in der Liga. Was Schädler unbedingt ändern will: „Der Aufstieg ist für mich wichtiger, als dass ich in der nächsten Saison wieder so viele Tore schieße.“ Schon in der diesjährigen Saison hatte man diesen als Ziel, doch Eschenried und Hochbrück waren stärker als der VfB Sparta.
Apropos stärker. Stärker wurde auch die Aufmerksamkeit, die Schädlers Gegner ihm im Spiel zukommen ließen. „Am Anfang wussten die Leute noch nicht, dass ich so viele Tore schieße. Das hat sich mit der Zeit herumgesprochen. Dann wurde öfter mal eine Mann-Deckung gemacht. Die Gegner sind auch konzentrierter, weil sie wissen, der ist gefährlich“, schmunzelt Schädler.
Der zweitbeste Torjäger Oberbayerns war übrigens Manuel Schlesak vom SV Erlstätt, der mit 45 Liga-Toren ganz dicht hinter Schädler liegt.