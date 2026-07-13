Oberbayerns bester Torjäger: Ex-Ismaninger „zerschießt“ die Liga Der König der Könige von Sarah Georgi · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

Peter Schädler ist nicht zu stoppen. Der Ex-Ismaninger kickt inzwischen beim VfB Sparta in der A-Klasse. – Foto: Tarek Bakali FuPa/Charly Beche

Peter Schädler hat in dieser Saison 46 Tore in der A-Klasse München geschossen. So häufig wie er traf kein anderer Spieler in Oberbayern.

Nicht einmal Harry Kane traf in der Liga so oft wie er. Der beste Torjäger Oberbayerns hat in dieser Saison ganze 46 Treffer in der A-Klasse erzielt und spielt beim VfB Sparta München. Peter Schädler spielte bis vor einem Jahr noch beim FC Ismaning in der Bayernliga Süd, ehe es ihn in die A-Klasse zog. Man konnte also schon ein wenig ahnen, dass der Stürmer in dieser Saison ein paar Tore schießen dürfte. Für den VfB Sparta München ist der 30-Jährige damit ein absoluter Volltreffer, zumal er nicht nur mit seinen Toren hilft, sondern auch die ganze Mannschaft besser macht. „Die anderen Spieler profitieren von Peters Erfahrung und von seiner Qualität“, so der sportliche Leiter Andreas Stöhr gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, der zudem Schädlers Professionalität lobt.

Oberbayerns bester Torjäger traf siebenmal hintereinander in einem Spiel Schädler bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem gehobenen Amateurfußball mit. Beim FC Ismaning, bei dem er seit 2019 spielte, hätte er auch weiter Vertrag gehabt, löste diesen aber vor einem Jahr auf, da ihm aus beruflichen Gründen die Zeit fehlte. Ein Freund lotste ihn dann zum VfB Sparta, bei dem Schädler mit vielen Freunden aus seinem Heimatland Rheinland-Pfalz zusammenspielt. Jener Freund hatte schon vor der Saison prophezeit, dass Schädler „die Liga kaputtschießen werde“, wie Stöhr berichtet. Trotz der Vielzahl seiner Tore freut sich der Ex-Ismaninger weiterhin bei jedem Treffer. „Wenn man 6:0 führt, dann ist die Freude natürlich ein bisschen geringer, aber es ist trotzdem geil, ein Tor zu schießen. Auch wenn es mein viertes im Spiel ist“, erzählte der beste Torjäger Oberbayerns im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Sein Rekord in dieser Saison liegt bei neun Toren im Spiel gegen den FC Türk Sport Garching II, das sein Team mit 15:0 gewann. Schädler erzielte die ersten sieben (!) Treffer am Stück.