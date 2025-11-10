Oberau/Farchant-Keeper unterläuft kurioses Eigentor

Wer Jan Tischer kennt, der weiß, dass er sich im Kreisklassen-Match gegen die Spielgemeinschaft Antdorf/Iffeldorf mehr erhofft hat. Am Ende trennte sich seine SG Oberau/Farchant mit 2:2 vom letztjährigen Fast-Aufsteiger.

Die Gäste kamen sehr gut in die Partie. Bereits in der zehnten Minute nimmt sich Michael Scharf aus rund 18 Metern ein Herz und zieht ab – 1:0 für die Elf aus dem Loisachtal. „So hätte es ruhig weitergehen können“, sagt Tischer. Ging es aber nicht. Schon kurz nach dem Führungstreffer glichen die Platzherren aus abseitsverdächtiger Position durch Timo Baufeld aus.

Den Vogel schoss dann in Durchgang zwei Gäste-Keeper Felix Schubert ab. Erst hielt er den Ball zu lange. Referee Roman Lars Frost pfiff folgerichtig ab und gab Ecke für Antdorf/Iffeldorf. Dann boxte sich Schubert das Leder auch noch selbst ins Tor. Echt bitter. „Ich mache ihm keinen Vorwurf“, unterstreicht Tischer. „Spieler machen einfach Fehler.“ Nur beim Schlussmann haben sie meist eine dramatischere Dimension.

Letztes Spiel vor der Winterpause beim SV Raisting II wackelt

Glücklicherweise hat Oberau/Farchant ja noch einen Paul Colorio. Dieser startet in der 71. Minute nach einer Balleroberung durch und verwandelt eiskalt.

Nun steht am kommenden Freitag die letzte Partie vor der Winterpause gegen den SV Raisting II auf dem Spielplan. Doch ob tatsächlich angepfiffen wird, ist fraglich. Denn ein Flutlichtmast ist defekt. Tischer meint: „So wie wir momentan drauf sind, sollten wir unbedingt spielen.“