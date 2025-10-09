Oberammergau siegt durch Last-Minute-Tor gegen Megas

Verkehrte Welt in der A-Klasse 6: Der TSV Oberammergau und der FC Megas haben im Nachholspiel am Dienstagabend ihre Leistungen vom Wochenende einfach auf links gedreht. Die Gäste hatten ihr Pulver beim Derbysieg offenbar schon verschossen, Oberammergau hingegen rehabilitierte sich für das 0:4 gegen Mittenwald.

Hüseyin Pekhamarat sah einen „hochverdienten Sieg, auch wenn er am Ende sicher etwas glücklich zustande gekommen ist“. Denn der Treffer durch Marvin Otto fiel erst in der 93. Minute. „Aber es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben gedrückt wie die Wilden, waren bei unseren Chancen aber zu hektisch oder zu unkonzentriert.“

Als Samuel Beck einen Strafstoß über den Kasten jagte, sah Pekhamarat seine Felle davonschwimmen. „Da hab‘ ich mir gedacht, das geht nicht gut aus.“ Es kam aber anders: In der Nachspielzeit behielt Marvin Otto nach einer Flanke von Nanno Hensold einen kühlen Kopf – das späte 1:0.

Ioannis Hristoforidis fand sich mit der Niederlage ab. „Sie war verdient“, stellt der Megas-Coach klar. „Wir waren nicht so mit dem Kopf auf dem Platz wie Oberammergau.“ Zwei Chancen sah er für sein Team, das in Halbzeit zwei nur versuchte, das 0:0 zu retten. Klappte nicht. „Wenn unser Torhüter Elvis Ayebare nicht so einen guten Tag erwischt hätte, wäre eh schon alles früher entschieden gewesen.“