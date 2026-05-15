Oberammergau beendet Kohlgrubs Aufstiegshoffnungen – Eschenlohe souverän Kreisklasse Garmisch-Partenkirchen von Andreas Kögl · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

Lassen zwar diverse Chancen aus, am Ende jubeln die Grainauer um (v.l.) Tobias Wagner, Kilian Kral und Tassilo Süßl aber gegen Penzbergs Reserve. – Foto: Andreas Kögl

Der FC Bad Kohlgrub verabschiedet sich aus dem Aufstiegskampf. Oberammergau siegte souverän im direkten Duell im Ammertal.

SC Eibsee Grainau – ESV Penzberg II 2:0 (1:0) Grainau bekommt aktuell seine Kinderkrankheiten einfach nicht abgestellt. „Wir wissen einfach nicht, vernünftig mit unseren Chancen umzugehen“, hadert Trainer Christoph Saller und schüttelt ungläubig sein Haupt. Gleichzeitig kann der Coach dieses Manko relativ gelassen sehen, da sich seine Mannschaft innerhalb von nur zweieinhalb Tagen gegen beide Penzberger Reserveteams schadlos hielt. Nach dem 2:1 gegen den 1. FC war am Dienstagabend der ESV an der Reihe. Diesmal hieß es 2:0. „Klingt erst mal locker und verdient, was es letztlich auch war. Doch es wäre auch mal schön, wenn wir unsere klaren Chancen verwerten würden und frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen könnten.“

Stattdessen blieb es lange Zeit beim knappen 1:0, für das Jakob Schmuklermann nach einem schönen Spielzug über Stefan Bilz und Valentin Glasner am langen Pfosten gesorgt hatte. Nach knapp einer halben Stunde war dieser Treffer aber längst überfällig, denn Tassilo Süßl, Tobias Wagner und Glasner waren zuvor an Penzbergs Torhüter Jonathan Pottiez gescheitert oder verfehlten in aussichtsreicher Position das Ziel. Süßls Schuss an die Querlatte und der Kopfball von Christoph Elsner genau in die Arme des Schlussmanns ergaben für Saller weitere Möglichkeiten, sich die Haare zu raufen. So musste er bis in die Nachspielzeit warten, ehe Maximilian Mayr per Konter die Entscheidung herbeiführte. „So ein knapper Spielverlauf kann auch schnell mal in die Hose gehen“, gab Grainaus Coach zu bedenken. Eschenlohe dominiert die erste Hälfte – Hartl bringt Krün wieder ins Rennen Florian Mayr wähnte sich im falschen Film. Eschenlohes Coach kommentierte die erste Hälfte mit den Worten: „Das ist für uns ein seltenes Thema.“ 2:0 führte sein SVE zur Pause. „Und damit nicht genug: Das 2:0 war für die Gäste sogar schmeichelhaft. Eigentlich müssen wir vier oder fünf machen.“ Dem pflichtet auch sein Gegenüber Matthias Schmidt ohne Umschweife bei. Krüns Trainer nahm kein Blatt vor den Mund: „Was wir im ersten Abschnitt abgeliefert haben, war richtig schlecht.“

Von seiner Halbzeitansprache wollte er nichts verraten, doch sie fruchtete. Denn der Minutenzeiger hatte noch keine Umdrehung geschafft, da markierte Hubert Holzer schon den Anschlusstreffer. Die Führung der Gastgeber durch Philipp Mann, der einen langen Ball von Florian Schorer nutzte, und den Schuss von Fabian Göllner, geriet ins Wanken. „Der schnelle Gegentreffer hat uns ganz schön ins Schwimmen gebracht“, gab Mayr zu. Nur zehn Minuten später war Krüns A-Jugendspieler Tobias Hartl zur Stelle und setzte das Spiel wieder auf Anfang. Beziehungsweise auf den Kopf, denn Schmidt sagte über Hälfte zwei: „Eigentlich hätten wir sechs Buden machen müssen. Und normalerweise ziehen wir das Spiel auch noch auf unsere Seite.“ Stattdessen folgte noch der finale Angriff der Platzherren. Als der Ball schon ins Toraus zu trudeln drohte, setzte Mann noch einmal nach und passte zurück auf den eingewechselten Kevin Laumer – und der ließ Eschenlohe jubeln. FC Bad Kohlgrub verabschiedet sich aus dem Kampf um die Aufstiegsrelegation Aus drei mach zwei: Durch die Heimniederlage gegen den TSV Oberammergau verabschiedet sich der FC Bad Kohlgrub aus dem Kampf um die Aufstiegsrelegation. Die machen nun wohl der FC Mittenwald und der FC Kochelsee Schlehdorf unter sich aus. „Die Nummer ist für uns jetzt durch“, stellte FC-Trainer Sebastian Moser klar. „Aber wir haben es nicht heute Abend vergeigt, der Einsatz hat dieses Mal gepasst.“ Der zweite Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten aus dem Ammertal war fast ein Spiegelbild der Vorrundenpartie – aber eben nur fast. Denn während Ende August Mosers Team nach klarem Rückstand noch ein Remis erkämpfte, retteten dieses Mal die Gäste ihren 3:0-Vorsprung über die Ziellinie.