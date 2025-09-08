Oberaltings Auftakt nach Maß: „Wir dürfen jetzt nicht abheben“

TSV Gilching II gegen TSV Türkenfeld am 07.09.25 ab 15 Uhr. Team mit Trainer. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Oberalting startet deutlich besser als in der Vorsaison. Auch der SC Weßling und der TSV Türkenfeld siegen in der Kreisliga.

Im fünften Saisonspiel haben die Kreisliga-Fußballer aus Gilching bereits die dritte Niederlage erlitten. Gegen den Aufsteiger aus Türkenfeld verlor die Bezirksliga-Reserve am Sonntagnachmittag zu Hause etwas unglücklich mit 0:1. „Wir hatten deutlich mehr vom Spiel, sie waren bis auf das Tor und einen Pfostenschuss eigentlich nie gefährlich“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke. Ein Unentschieden wäre für den 34-Jährigen gerecht gewesen, mit dem Spiel seiner Mannschaft zeigte er sich aber insgesamt trotzdem nicht sehr zufrieden. „Es war alles zu behäbig, ohne Feuer nach vorne“, resümierte der Coach, der diesmal nicht auf dem Feld stand. Bis auf einen Pfostenschuss von Oliver Henecka und eine gute Kopfballchance von Florian Jentsch strahlten die Gilchinger nicht allzu viel Torgefahr aus. „Wir waren selber schuld, dass wir verloren haben“, sagte Hänschke selbstkritisch. Nach knapp einer Stunde kombinierten sich die Gäste einmal gut nach vorne, und Nikita Revutskyi verwertete die Hereingabe per sehenswerter Direktabnahme zum Siegtor für den Aufsteiger.

Die Gilchinger Zweite ist mit lediglich vier Punkten aktuell Tabellenzehnter in der Kreisliga 2. „Wir spielen zurzeit wöchentlich mit einer anderen Mannschaft, dadurch fehlen noch ein bisschen die Abstimmung und das Teamgefühl“, analysierte der TSV-Spielertrainer die aktuelle Situation. Immerhin etwas Positives konnte er über das Spiel am Sonntag aber berichten. „Der Schiedsrichter hat eine super Leistung gezeigt. Das muss man auch mal erwähnen“, stellte Hänschke hinsichtlich der Spielleitung des Unparteiischen Leonhard Winkler klar. SC Oberweikertshofen II – TSV Oberalting-S.⇥0:1 (0:1) Tor: 0:1 Huber (13.)

Schon neun Punkte hat der TSV Oberalting-Seefeld nach den ersten fünf Saisonspielen in der Fußball-Kreisliga 2 auf dem Konto. „So viele hatten wir letzte Saison am Ende der Hinrunde“, sagte TSV-Spielertrainer Manuel Feicht nach dem knappen Auswärtssieg in Oberweikertshofen zufrieden. Gleichzeitig warnte er nach dem ordentlichen Auftakt: „Das liest sich ganz gut, aber wir dürfen jetzt nicht abheben, sondern müssen weiter hart arbeiten.“ Bei der zweiten Mannschaft des Landesligisten fiel das einzige Tor des Tages bereits in der 13. Minute: Benedikt Huber setzte einen Freistoß aus gut 20 Metern sehenswert in den Winkel. Die Gäste ließen den Ball gut laufen und hätten die Führung ausbauen können, doch Tim Prammer verzog nach Zuspiel von Roman Hüttling, und Patrick Feicht scheiterte mit einem Heber am SCO-Keeper. Im zweiten Durchgang vergab Ben Dotterweich eine weitere aussichtsreiche Möglichkeit per Außenrist. „Das war zwar aus kurzer Distanz, aber er hatte den Ball nicht unter Kontrolle“, nahm Coach Feicht den Angreifer in Schutz. Seine Elf verpasste es nachzulegen, ließ sich die drei Punkte aber trotzdem nicht mehr nehmen. „Alle haben sehr gut verteidigt. Vor einem halben Jahr hätten wir vielleicht noch unentschieden gespielt oder sogar verloren“, lobte Manuel Feicht. Und in einer Szene Mitte des zweiten Durchgangs hatte der TSV auch das nötige Glück. „Ich bin im Strafraum einen Tick zu spät gekommen, das war ein klarer Elfer“, gab Oberaltings seit dieser Saison wieder öfter auf dem Platz mitwirkender Trainer zu. SC Weßling – SC U‘pfaffenhofen-G.⇥3:0 (0:0) Tore: 1:0 Langmann (48.), 2:0, 3:0 Brugger (65., 70.)