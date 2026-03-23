Oberalting siegt – Gilching-Argelsried II muss sich Unterpfaffenhofen geschlagen geben

Der TSV Oberalting gewinnt das emotionale Derby beim SC Weßling mit 3:2. Eine schwere Verletzung überschattete die dramatische Partie.
SC Weßling – TSV Oberalting-S. 2:3 (0:2) Tore: 0:1 R. Hüttling (5.), 0:2 Tekeli (30.), 1:2 Sturm (58.), 2:2 Brugger (90.+25/Foulelfmeter), 2:3 L. Mantel (90.+32) – Zeitstrafe: Shokory/Oberalting (65., wiederholtes Foulspiel) – Bes. Vorkommnisse: Oberaltings Marco Gosemann zieht sich in einem Zweikampf einen Brustbeinbruch zu, die Partie muss rund 20 Minuten unterbrochen werden.
Bei Manuel Feicht wurden böse Erinnerungen wach. „Es war ein ähnliches Spiel wie vor knapp einem Jahr“, sagte der Trainer des TSV Oberalting-Seefeld nach dem emotionalen Derbysieg am Samstag beim SC Weßling. Im Schlussspurt der vergangenen Spielzeit hatte sein Team in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich kassiert und damit äußerst unglücklich wichtige Punkte für den Klassenerhalt verloren.
Auch am Samstag hätten sich die Gäste beinahe noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Zur Pause hatten sie vermeintlich komfortabel nach Treffern von Roman Hüttling und Murat Tekeli mit 2:0 geführt, die Partie dank einer kompakten Defensive und frühem Pressing fest im Griff gehabt. „Die Leistung in der ersten Halbzeit war gar nichts von uns“, resümierte Weßlings Co-Trainer Thomas Ludwig. Der SCW war nicht einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hätte Ben Dotterweich die Begegnung bereits entscheiden können, doch er scheiterte gleich zweimal an SCW-Torwart Lukas Niederegger. „Dann wäre es sehr schwer geworden“, bekannte Ludwig.
In der Folge wachten die Hausherren aber auf, besonders die Hereinnahme von Marius Sturm zur Pause belebte das Offensivspiel. Sturm war es auch, der sein Team nach Vorlage von Luis März-Vorisek wieder zurück ins Spiel brachte. Die Elf von Trainer Milan Lapuh bekam Oberwasser, erst recht nach einer Zeitstrafe gegen Oberaltings Mahdi Shokory. Es folgte jedoch eine lange Spielunterbrechung nach einer schweren Verletzung von TSV-Akteur Marco Gosemann, der mit dem Rettungswagen ins Klinikum Seefeld gebracht werden musste. „Das war eine klare Rote Karte“, echauffierte sich Feicht. Ludwig wollte dagegen nur ein unnötiges Foulspiel von Juri Gölitz gesehen haben.
Nach Wiederanpfiff gelang dem SCW nach einem umstrittenen Strafstoß der Ausgleich. Doch ein Ballverlust von Jakob Brugger am eigenen Strafraum gegen Laurenz Mantel sorgte doch noch für ein Happy End bei den Gästen. Es war Mantels erster Treffer in der Kreisliga. „Jetzt brauchen wir erst mal nicht mehr nach oben schauen“, haderte Ludwig. Die Pilsenseer kletterten dagegen am Samstag zumindest vorübergehend auf Rang zwei.
TSV Gilching-A. II – Unterpfaffenhofen 0:2 (0:1) Tore: 0:1, 0:2 Zelmat (19., 59.); Gelb-Rot: L. Artmann/TSV (88., Foulspiel, Meckern)
Kreisligist TSV Gilching-Argelsried II ist mit einer Niederlage in die Restsaison gestartet. Die abstiegsbedrohten Gilchinger unterlagen dem Tabellenzweiten SC Unterpfaffenhofen-Germering am frühen Sonntagabend mit 0:2.
„Dem Platz geschuldet war es ein sehr zerfahrenes, kampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke. Gefährlich vors Tor kamen beide Teams nur selten, der Aufstiegsanwärter war jedoch effektiver. Nach knapp 20 Minuten köpfte Sturm-Routinier Khareem Zelmat eine Freistoßflanke zur Gäste-Führung ein. „Da hat die Zuordnung nicht gestimmt, und auch den Freistoß hätten wir nicht unbedingt verursachen müssen“, stellte Hänschke fest. Einige verheißungsvolle Angriffe der Gastgeber wurden in der Folge wegen vermeintlicher Abseitsstellungen zurückgepfiffen. „Aber kein Vorwurf an die Schiedsrichterin, ohne Linienrichter ist es schwierig“, so der TSV-Trainer.
Nach knapp einer Stunde erhöhte Zelmat auf 0:2. Nach einem Gilchinger Ballverlust kam der Stürmer kurz vor der Strafraumkante zum Abschluss, sein Flachschuss hoppelte auf dem holprigen Rasen über den Fuß von TSV-Keeper Nico Warnus ins Tor. In der Schlussphase sah Luka Artmann noch eine aus Hänschkes Sicht etwas harte Gelb-Rote Karte wegen Meckerns.