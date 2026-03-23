Oberalting siegt – Gilching-Argelsried II muss sich Unterpfaffenhofen geschlagen geben Derby mit Drama von Tobias Empl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Verspielten die Führung, jubelten am Ende aber: die Spieler des TSV Oberalting-Seefeld beim Spiel in Weßling. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der TSV Oberalting gewinnt das emotionale Derby beim SC Weßling mit 3:2. Eine schwere Verletzung überschattete die dramatische Partie.

SC Weßling – TSV Oberalting-S. 2:3 (0:2) Tore: 0:1 R. Hüttling (5.), 0:2 Tekeli (30.), 1:2 Sturm (58.), 2:2 Brugger (90.+25/Foulelfmeter), 2:3 L. Mantel (90.+32) – Zeitstrafe: Shokory/Oberalting (65., wiederholtes Foulspiel) – Bes. Vorkommnisse: Oberaltings Marco Gosemann zieht sich in einem Zweikampf einen Brustbeinbruch zu, die Partie muss rund 20 Minuten unterbrochen werden. Bei Manuel Feicht wurden böse Erinnerungen wach. „Es war ein ähnliches Spiel wie vor knapp einem Jahr“, sagte der Trainer des TSV Oberalting-Seefeld nach dem emotionalen Derbysieg am Samstag beim SC Weßling. Im Schlussspurt der vergangenen Spielzeit hatte sein Team in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich kassiert und damit äußerst unglücklich wichtige Punkte für den Klassenerhalt verloren.

Auch am Samstag hätten sich die Gäste beinahe noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Zur Pause hatten sie vermeintlich komfortabel nach Treffern von Roman Hüttling und Murat Tekeli mit 2:0 geführt, die Partie dank einer kompakten Defensive und frühem Pressing fest im Griff gehabt. „Die Leistung in der ersten Halbzeit war gar nichts von uns“, resümierte Weßlings Co-Trainer Thomas Ludwig. Der SCW war nicht einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hätte Ben Dotterweich die Begegnung bereits entscheiden können, doch er scheiterte gleich zweimal an SCW-Torwart Lukas Niederegger. „Dann wäre es sehr schwer geworden“, bekannte Ludwig. In der Folge wachten die Hausherren aber auf, besonders die Hereinnahme von Marius Sturm zur Pause belebte das Offensivspiel. Sturm war es auch, der sein Team nach Vorlage von Luis März-Vorisek wieder zurück ins Spiel brachte. Die Elf von Trainer Milan Lapuh bekam Oberwasser, erst recht nach einer Zeitstrafe gegen Oberaltings Mahdi Shokory. Es folgte jedoch eine lange Spielunterbrechung nach einer schweren Verletzung von TSV-Akteur Marco Gosemann, der mit dem Rettungswagen ins Klinikum Seefeld gebracht werden musste. „Das war eine klare Rote Karte“, echauffierte sich Feicht. Ludwig wollte dagegen nur ein unnötiges Foulspiel von Juri Gölitz gesehen haben.