Oberalting schlägt Topteam – Weßling patzt erneut – Gilching II gewinnt bei Kellerkind

Der TSV Oberalting-Seefeld hat erneut gezeigt, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. Zum Hinrundenabschluss gewann das Team von Trainer Manuel Feicht zu Hause gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering mit 2:1 und verkürzte den Abstand auf den Tabellenzweiten damit auf einen Punkt. Feicht war hinterher einmal mehr stolz auf die Leistung seines Teams: „Die Jungs haben von der Nummer eins bis zur Nummer 13 überragend gekämpft“, lobte er. Auf dem etwas rutschigen Rasenplatz in Oberalting erwischten die Gäste den besseren Start und kamen zu den ersten Chancen, nach einer taktischen Umstellung lief es etwa ab der 20. Minute aber besser für den TSV. „Wir standen dann kompakter, haben besseren Zugriff bekommen und wurden von Minute zu Minute stärker“, stellte Feicht fest. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Ben Dotterweich nach einem Querpass von Kevin Mantel mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck das erlösende 1:0. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Dotterweich, erneut nach Vorarbeit von Mantel, auf 2:0. Danach wurde es noch einmal spannend, denn auf dem holprigen Rasen landete ein eigentlich wohl als Hereingabe gedachter Ball von Kevin Jurinek im TSV-Tor. So musste Oberalting noch etwas zittern, auch weil Roman Hüttling einen laut Feicht berechtigten Handelfmeter über die Latte jagte. Den Sieg ließen sich die Gastgeber aber nicht mehr nehmen.

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried hat einen Pflichtsieg eingefahren und die Hinrunde dadurch mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Bei der FT Jahn Landsberg, aktuell mit nur sechs Punkten Vorletzter, gewann das Team von Spielertrainer Tobias Hänschke am Samstag mit 2:0. „Wenn man in der Liga bleiben will, muss man so ein Spiel gewinnen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch damit, dass wir zu null gespielt haben“, kommentierte Hänschke. Die Gäste gingen bereits in der siebten Minute in Führung, als ein Landsberger Verteidiger im Anschluss an eine starke Einzelaktion von Jomarcio Augusto den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte. Anschließend ließen die Gilchinger jedoch etwas nach. „Man hat ein bisschen gemerkt, dass wir etwas zu verlieren hatten, und Landsberg hat auch mutig nach vorne gespielt“, sagte Hänschke. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der TSV wieder, und nachdem sich Aaron Schetilin und Hendrik Obermeyer auf der rechten Seite schön durchkombiniert hatten, drückte Luka Artmann Obermeyers Hereingabe am zweiten Pfosten über die Linie. Mit 15 Punkten und einem damit verbundenen einstelligen Tabellenplatz ist Spielertrainer Hänschke zur Saisonhälfte nicht unzufrieden, zumal der Trend zuletzt in die richtige Richtung zeigte. „Seit die Urlaubszeit vorbei ist, lernen wir uns auf dem Platz noch besser kennen und spielen uns langsam ein“, sagt der TSV-Coach. Vor der Winterpause trifft seine Mannschaft noch auf zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller, den SC Oberweiksertshofen II und den FC Deisenhofen III. Hänschke blickt zuversichtlich auf die Keller-Duelle: „Da können wir Big Points holen.“

Bittere Woche für den SC Weßling: Nach der deftigen Klatsche in Deisenhofen am Dienstag (2:6) riss am Samstag auch noch die Heimserie. Im Verfolgerduell kassierte der Sportclub die erste Niederlage in dieser Saison am Meilinger Weg. „Wir werden uns schütteln und wieder kommen. Ziel sind ganz klar, sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen dieses Jahres zu holen“, sagte ein kämpferischer Co-Trainer Thomas Ludwig nach dem ernüchternden Ende der Hinserie in der Kreisliga 2. Dabei hatten die Fußballer vom Weßlinger See gut begonnen und die eine oder andere gute Chance in der Anfangsphase durch Luis März-Vorisek und Thomas Kronthaler verbucht. Doch nur der starke Aufsteiger aus Fuchstal hatte durch Samuel Keßler früh getroffen. Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag für die Weßlinger. Spielertrainer Muriz Salemovic versenkte einen Freistoß im langen Eck. „Wir haben nach der Pause alles versucht, aber wir konnten uns leider keine klaren Chancen erspielen“, bedauerte Ludwig. Stattdessen erhöhte der spielerisch überzeugende Gast vorentscheidend durch Michael Boos. Mika Langmanns platzierter Abschluss zum 1:3 war lediglich Ergebniskosmetik für die Gastgeber. Kurz vor dem Ende legte Keßler auch noch das 4:1 für die „Füchse“ nach. Die Weßlinger müssen damit Tabellenführer Moorenweis (3:1 gegen den TSV Türkenfeld) erstmal ziehen lassen. Immerhin beträgt der Rückstand zu Rang zwei (Unterpfaffenhofen) weiterhin nur einen Zähler, da der Konkurrent am Wochenende ebenfalls unterlegen war (1:2 in Oberalting).