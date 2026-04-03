Oberachern will Klassenerhalt klarmachen

Jetzt geht es zum Elften nach Backnang, der mit seinen 30 Zählern noch um den Klassenerhalt bangen muss. Zuletzt holte das Team von Mario Marinic mit dem 1:1 in Pforzheim einen wichtigen Auswärtszähler.

Der insgesamt starke Auftritt des SV Oberachern (5./41 Punkte) beim Tabellen-3. Essingen wurde am Ende leider nicht belohnt. „Im letzten Drittel hatten wir einfach zu wenig Qualität beim letzten Ball und im Abschluss. Das bringt dich in solchen Top-Spielen um den Erfolg“, so Trainer Fabian Himmel.

Oberacherns Coach ist sich der Schwere der Aufgabe am Ostersamstag bewusst: „In Backnang war es noch nie leicht. Ich habe dort seit meinem Amtsantritt noch nicht gewinnen können. Backnang ist eine sehr erfahrene, abgezockte Mannschaft, die ich eigentlich vor der Saison deutlich höher eingeordnet habe. Wir wollen die spielerischen Leistungen der letzten Wochen mitnehmen, klar ist aber auch, dass wir vor dem Tor unsere Chancen nutzen müssen“.

14-mal standen sich beide bislang im Baden-Württembergischen Oberhaus gegenüber. Nur in vier Partien hieß der Sieger am Ende SV Oberachern.

Auch beim 2:2 im Hinspiel verpasste es der SVO, sich nach einem guten Auftritt mit mit einem Dreier zu belohnen.

„Wir wollen die Punkte 42-44 schnellstmöglich auf unser Konto bringen, dann wären wir selbst bei sechs möglichen Absteigern komplett sorgenfrei für die restliche Saison“, lautet die klare Vorgabe ihres Trainers. „Wenn wir aus Backnang einen Punkt mitnehmen, wäre das ein schönes Ostergeschenk - ich traue meiner Mannschaft nach dem guten Spiel in Essingen auswärts aber auch einen Sieg zu. Wie schwer das dort ist, haben die letzten fünf Jahre ohne Bedarf eines weiteren Kommentars bewiesen“, so Fabian Himmel weiter.

Auf die drei Langzeitverletzten Marvin Ludwig, Eser Gümüs (beide Kreuzbandriss) und Silas Meier (Bänderriss in der Schulter) muss er weiterhin verzichten. Auch seine Nummer zwei im Tor, Kai-Robin Knöller, fällt wegen einer Verletzung am Sprunggelenk bis auf weiteres aus. Ansonsten hat er alle Mann an Bord.

RM