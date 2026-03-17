Oberachern will den dritten Platz, Singen kann sich absetzen

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Für den SV Oberachern ist dieses Nachholspiel eine große Gelegenheit. Nach dem knappen, aber wertvollen 1:0-Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm hat die Mannschaft nun 38 Punkte auf dem Konto und liegt damit punktgleich mit FC Nöttingen und FV Ravensburg, nur einen Zähler hinter TSV Essingen. Die Tabelle öffnet also eine Tür: Mit einem weiteren Sieg würde Oberachern auf 41 Punkte springen und sich vorerst auf Rang drei schieben. Genau darin liegt die Wucht dieses Abends.

Der Türkische SV Singen geht mit einer ganz anderen Stimmung in die Partie. Das 0:3 gegen den FV Ravensburg am Wochenende war ein klarer Dämpfer, der den Aufsteiger bei 29 Punkten stehen ließ. Die Mannschaft befindet sich damit weiter in einer Zone, in der der Abstand nach unten zwar noch vorhanden ist, aber keineswegs beruhigt. Ein Heimsieg gegen Oberachern wäre deshalb mehr als nur ein Achtungserfolg. Er wäre ein Stück Stabilität in einer Saison, in der sich vieles schnell wieder verschieben kann.