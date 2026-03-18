Oberachern stürmt auf Platz drei: Abgeklärter Sieg im Nachholspiel

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Der SV Oberachern nutzte die Gelegenheit des Nachholspiels vor heimischer Kulisse, um ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze zu setzen. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und der nötigen Portion Leidenschaft geprägt war, behielt Oberachern gegen den Türkischen SV Singen die Oberhand.

Den wichtigen Führungstreffer für den SV Oberachern erzielte Marin Stefotic in der 25. Minute zum 1:0. Dieser Treffer gab den Gastgebern die nötige Sicherheit, während die Gäste vom Bodensee zwar bemüht blieben, aber die Durchschlagskraft vermissen ließen. In der Schlussphase, als die Spannung auf dem Platz förmlich greifbar war, sorgte Jan Burkart in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung.