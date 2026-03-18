Oberachern stürmt auf Platz drei: Abgeklärter Sieg im Nachholspiel

In der Oberliga Baden-Württemberg herrscht ein Kampf um die vorderen Platzierungen hinter dem dominierenden Spitzenduo. Das heutige Nachholspiel bot die Bühne für eine sportliche Willensleistung, die das Tableau nachhaltig veränderte. Mit kühlem Kopf und der nötigen Entschlossenheit sicherte sich der Gastgeber drei Punkte, die in der Endabrechnung von immenser Bedeutung sein könnten.
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Der SV Oberachern nutzte die Gelegenheit des Nachholspiels vor heimischer Kulisse, um ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze zu setzen. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und der nötigen Portion Leidenschaft geprägt war, behielt Oberachern gegen den Türkischen SV Singen die Oberhand.
Den wichtigen Führungstreffer für den SV Oberachern erzielte Marin Stefotic in der 25. Minute zum 1:0. Dieser Treffer gab den Gastgebern die nötige Sicherheit, während die Gäste vom Bodensee zwar bemüht blieben, aber die Durchschlagskraft vermissen ließen. In der Schlussphase, als die Spannung auf dem Platz förmlich greifbar war, sorgte Jan Burkart in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung.
Durch diesenHeimsieg macht der SV Oberachern einen signifikanten Sprung in der Tabelle. Mit nun 41 Punkten verbessert sich der Verein auf den dritten Rang und zieht damit am TSV Essingen (39 Punkte), dem FC Nöttingen (38 Punkte) und dem FV Ravensburg (38 Punkte) vorbei.
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