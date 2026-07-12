Oberachern hält gegen Drittligisten lange Zeit sehr gut mit

In seinem dritten Vorbereitungsspiel traf Oberligist SV Oberachern im Renchtal-Stadion in Oberkirch auf den Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der aktuell im benachbarten Lautenbach im Trainingslager weilt.

2009 bis 2013 insgesamt 115 Drittliga-Partien bestritt, fand bei großer Hitze zunächst gut in die Partie. Der Ex-Villinger Kai Brünker (6.) und Christian Kühlwetter per Kopf besaßen die ersten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite landete ein Kopfball von Marvin Benefo am FCS-Pfosten (20.) und nach knapp einer halben Stunde scheiterte Oberacherns Neuzugang an Schlussmann Kevin Broll.

Dann war es FCS-Goalgetter Brünker, der kurz darauf einen Konter zum 0:1 abschließen konnte (29.). Der SVO blieb aber im Spiel und in Minute 40 traf Benefo nach feiner Vorarbeit von Noah Zwick zum verdienten 1:1 Pausenstand.

Saarbrückens Coach Argirios Giannikis wechselte zur Pause kräftig durch. Alexander Staff scheiterte nach 53 Minuten am glänzend parierenden SVO-Keeper Jannik Kübler. In Minute 82 landete ein Freistoß von Staff am Aluminium. Mehr Glück hatte kurz darauf der ebenfalls eingewechselte Zac Shuaib mit dem 2:1 Siegtreffer des Drittligisten (85.), der mit zunehmender Spielzeit einfach den frischeren Eindruck gegen einen müder werdenden Oberligisten hinterließ.

Trotz der ersten Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel war SVO-Coach Fabian Himmel rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Wir haben über weite Strecken dem Drittligisten Paroli geboten. Aufgrund der ersten Hälfte wäre ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen. Großes Kompliment an meine Elf, die sich als Lohn am Montag eine Trainingspause verdient hat“.

Das nächste Testspiel der Himmel-Elf lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am Mittwoch um 18.15 Uhr gastiert die U19 des Karlsruher SC im Waldseestadion.

RM