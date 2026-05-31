Ober-Ramstadt hat Kreisoberliga-Chance

– Foto: Dominik Claus

Darmstadt/Dieburg (steph). Mit einem 4:3-Erfolg über die TSG Wixhausen erreichte der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt den zweiten Rang und kann in der Relegationsrunde noch den Aufstieg in die Kreisoberliga erreichen. Der Erfolg war verdient. Hätte Wixhausen gewonnen, wäre Roßdorf Zweiter geworden. Tore: 1:0 Yildirim (4.), 1:1 Gümperlein (21.), 2:1 Kilic (43.), 2:2 Müller (45.+4), 3:2 Goezewk (51.), 3:3 Do Vale Lopez (71.), 4:3 Yilamz (90.+6). Neben FSV Schneppenhausen steigt RSV Germania Pfungstadt in die A-Liga auf.

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Elias Sicker mit wichtigem Tor für Spachbrücken

Mit dem Treffer neun Minuten vor Spielende sicherte Elias Sicker dem FSV Spachbrücken die Teilnahme an der Abstiegsrelegation, während der TSV Richen absteigt. Nach der Führung durch Noah Zeitler (27.) war Richen lange in der Relegationsrunde, ehe doch noch der Ausgleichstreffer fiel. Nachdem Richen den zweiten Treffer verpasste, verstärkte Spachbrücken den Druck und wurde noch belohnt. Tore: 0:1 Zeitler (27.), 1:1 Sicher (81.).