 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Ober-Ramstadt hat Kreisoberliga-Chance

A-Liga Darmstadt: FC Ober-Ramstadt siegt in einem spannenden Spiel gegen die TSG Wixhausen und sichert sich damit die Relegation +++ Nun winkt der Aufstieg in die Kreisoberliga.

von Redaktion · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominik Claus

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II

Darmstadt/Dieburg (steph). Mit einem 4:3-Erfolg über die TSG Wixhausen erreichte der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt den zweiten Rang und kann in der Relegationsrunde noch den Aufstieg in die Kreisoberliga erreichen. Der Erfolg war verdient. Hätte Wixhausen gewonnen, wäre Roßdorf Zweiter geworden. Tore: 1:0 Yildirim (4.), 1:1 Gümperlein (21.), 2:1 Kilic (43.), 2:2 Müller (45.+4), 3:2 Goezewk (51.), 3:3 Do Vale Lopez (71.), 4:3 Yilamz (90.+6). Neben FSV Schneppenhausen steigt RSV Germania Pfungstadt in die A-Liga auf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
1
1
Abpfiff

Elias Sicker mit wichtigem Tor für Spachbrücken

Mit dem Treffer neun Minuten vor Spielende sicherte Elias Sicker dem FSV Spachbrücken die Teilnahme an der Abstiegsrelegation, während der TSV Richen absteigt. Nach der Führung durch Noah Zeitler (27.) war Richen lange in der Relegationsrunde, ehe doch noch der Ausgleichstreffer fiel. Nachdem Richen den zweiten Treffer verpasste, verstärkte Spachbrücken den Druck und wurde noch belohnt. Tore: 0:1 Zeitler (27.), 1:1 Sicher (81.).

Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
0
3
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
SG Modau
SG ModauSG Modau II
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
3
0
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
FC Viktoria Schaafheim
FC Viktoria SchaafheimSchaafheim
7
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Klein-Zimmern
Viktoria Klein-ZimmernKl.-Zimmern
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
1
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
SG Klingen
SG KlingenSG Klingen
3
1
Abpfiff