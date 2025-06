Ober-Olm II holt sich Platz zwei im Elfmeterschießen

Klein-Winternheim. Am Donnerstagabend um 19 Uhr trugen der SV Ober-Olm II und der FC Aksu Diyar Mainz II in Klein-Winternheim das Entscheidungsspiel um Platz zwei der C-Klasse Mainz-Bingen Mitte aus. In einer temporeichen Begegnung suchten die beiden ebenbürtigen Mannschaften lange nach der eigenen Torgefahr und mussten den Sieger letztlich im Elfmeterschießen finden. Nach Abpfiff zum 5:4-Endstand steht der SV Ober-Olm II auf Rang zwei und darf seine Durchsetzungsfähigkeit nun in der Relegation unter Beweis stellen.

Im Anschluss gelang es keinem der beiden Teams, durch längere Ballbesitzphasen Ruhe ins Spiel zu bringen. Stattdessen wurde nach einem Ballgewinn meist sofort umgeschaltet und der Weg in Richtung gegnerisches Tor gesucht. Auffällig war, wie häufig der SV Ober-Olm II, der gegen Ende der ersten Hälfte vergleichsweise lange den Ball hatte, die Aksu-Angreifer ins Abseits laufen ließ. Jedoch fehlte es auch dem SV vor dem Strafraum an genauen Zuspielen.

Von Beginn an hatte die Begegnung eine enorme Intensität. Es zeichnete sich allerdings früh ab, was für weite Teile des Spiels galt: dass die hohe Geschwindigkeit nämlich nur zu ausgewählten Aktionen mit Torgefahr führte. In der zwölften Minute fand die Partie dann aber ihren ersten Höhepunkt. Aus einer Ecke des FC Aksu Diyar Mainz II ergab sich eine Kontersituation für den SV, in welcher Angreifer Paul Görke sich im Laufduell durchsetzen, jedoch nur mit einem lauten Knall den Querbalken treffen konnte. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass die Ober-Olmer am Aluminium verzweifelten.

Nauras Odeh, Trainer des FC Aksu Diyar Mainz, sagte nach Spielende: "In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, aber Ober-Olm hatte die besseren Chancen. Wir haben bis ins letzte Drittel gut gespielt, dann hat uns aber einfach die Präzision gefehlt. Weil der letzte Pass oftmals nicht angekommen ist, konnten wir wenig Torgefahr kreieren". In der zweiten Hälfte hatte der FC dann auch die erste Gelegenheit zum 1:0-Führungstreffer, als der eingewechselte Deividas Rasymas zum Vol­ley­schuss ausholte. Nils Weyell im Kasten des SV lenkte den satten Abschluss allerdings zur Seite.

Ober-Olmer Aluminium-Party geht weiter

Nach einer Drangphase des FC Aksu Diyar Mainz, in welcher Rasymas eine weitere Gelegenheit nicht nutzen konnte, erstarkte in der Schlussphase der SV Ober-Olm II und erzielte in Person von Paul Görke einen weiteren Lattentreffer. Mehrere Großchancen auf beiden Seiten reichten am Ende aber nicht, um die Partie in 90 Minuten zu entscheiden - 0:0.

Die Verlängerung hat es in sich

In der Verlängerung belohnte Deividas Rasymas sich dann für seine vorherigen Möglichkeiten und brachte den FC in Führung. Gegen seinen kraftvollen Schlen­zer in die obere rechtete Torecke war der Torwart machtlos. Nur wenige Minuten später ließ dafür der SV die Chance auf den schnellen Ausgleich liegen und traf zum dritten Mal die Latte. Auf einen überzeugenden Start in die Verlängerung folgten beim FC Aksu Diyar Mainz nun bange Minuten, denn es gelang dem SV Ober-Olm immer mehr die Spielführung an sich zu reißen.

In dieser Phase traf der SV zunächst ein viertes Mal die Latte, dann ganz knapp am rechten Pfosten vorbei und schließlich doch ins Tor. So zögerte Fabian Jestaedt (110.) nicht lange und feuerte einen platzierten Flachschuss auf das Tor von Yusuf Ayas, der im unteren linken Eck einschlug. Die abschließenden Minuten gehörten eindeutig dem SV, welcher immer wieder anlief und zu gefährlichen Aktionen kam. Häufig war es Yusuf Ayas, der durch sein gutes Torwartspiel einen weiteren Gegentreffer verhinderte und seine Mannschaft aus einer packenden Schlussphase ins Elfmeterschießen rettete.

Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen war zuerst der SV Ober-Olm II an der Reihe. Der platzierte Schuss wurde jedoch, wie sollte es aus Sicht des SV anders sein, an den Pfosten gelenkt. El Hosseyn Hadri verwandelte im Anschluss seinen Elfmeter für Aksu II. Aufseiten des SV trafen in der Folge Tim Stamm, Fabian Jestaedt, Paul Görke und Raphael Kronenburg. Beim FC behielten Deividas Rasymas und Tolga Cakir die Nerven, jedoch konnte zunächst der vierte Schütze des FC Aksu Diyar Mainz seinen Strafstoß nicht versenken. Der letzte Schütze der "Gäste", der hätte nachziehen müssen, verschoss ebenfalls, doch der Versuch wurde vom Schiedsrichter annulliert. Da auch der zweite Versuch nicht im Tor landete, brach sofort ein Jubelsturm beim SV Ober-Olm II los, denn das Spiel war damit entschieden.

Den ausführlichen Liveticker zum Spitzenspiel könnt ihr hier nachlesen.

Fitness spielt eine entscheidende Rolle

Nach Abpfiff sagte Marc Ehrhardt, Trainer des SV Ober-Olm II, dass eine Saison, in der es auch schwierige Phasen zu überstehen gab, mit diesem Sieg einen überragenden Abschluss gefunden habe. "Gerade in der Anfangsphase war das Spiel sehr ausgeglichen. Aksu hatte leichte Vorteile. Am Ende waren wir aber hinsichtlich der Fitness überlegen", ordnet er da Spiel ein. Besonders wolle er den Einsatz seiner Mannschaft loben, denn im Laufe der Begegnung habe sich vor allem die hohe und konzentrierte Trainingsbeteiligung der gesamten Spielzeit ausgezahlt.

Auch Odeh merkt an, dass die schwindenden Kräfte seiner Spieler ein entscheidender Faktor gewesen seien. "Am Ende war es ein reiner Kampf und meine Jungs mussten mit Krämpfen weiterspielen", sagt er. Dennoch sei er enorm stolz auf die Leistungsbereitschaft seiner Spieler und hebt die hervorragende Abwehrleistung hervor, die gegenüber einer starken Ober-Olmer Offensive durchgehend souverän gewesen sei.