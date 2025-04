Am Samstag Nachmittag steht für Obenstrohe ein immens wichtiges Spiel an – im Rahmen des 18. Spieltages empfängt der TuS den SV Tur Abdin Delmenhorst. Die Gastgeber stecken nach wie vor tief im Abstiegskampf und sind auf jeden Punkt angewiesen. Aber auch die Gäste gehen motiviert in die Partie, denn vom Hinspiel ist noch eine Rechnung zu begleichen.

In der Hinrunde kam es am 3. Spieltag in dieser Spielzeit zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams. In einer packenden Partie gab es zunächst eine torlose erste Halbzeit, auf die ein furioser zweiter Abschnitt folgten sollte. Delmenhorst konnte sich mit zwei schnellen Toren auf die Siegerstraße bringen und sah zunächst als klarer Sieger aus. Doch dann fanden auch die Gäste ins Spiel und sollten für eine verrückte Crunchtime sorgen. Ebenfalls ein Doppelpack war es, der das Spiel doch nach einer Punkteteilung aussehen lies, doch Obenstrohe wollte noch mehr. Knappe fünf Minuten vor Schluss setzte Finn Albertzarth der Partie den Deckel drauf und brachte den Gästen tatsächlich noch den Auswärtssieg. Diese Vorgeschichte bringt nun richtig Spannung für das anstehende Rückspiel, denn beide Akteure haben auf ihre Art und Weise Grund unbedingt als Sieger gehen zu wollen. Obenstrohe braucht unbedingt Punkte im Abstiegskampf, Delmenhorst will sich für das Hinspiel revanchieren.