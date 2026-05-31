Obenstrohe überrascht den Meister – GVO mit Offensivfeuerwerk

– Foto: Christoph Kulhoff

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 bot noch einmal zahlreiche Tore, einige Überraschungen und ein echtes Ausrufezeichen im Titelrennen. Während GVO Oldenburg seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte, musste Meister Wildeshausen eine überraschende Niederlage hinnehmen.

Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwang den VfR Wardenburg mit 3:1. Die Gastgeber kontrollierten die Partie über weite Strecken und sammelten verdient drei Punkte. Wardenburg bleibt nach der Niederlage weiter tief im Tabellenkeller.

Im Verfolgerduell behielt der TSV Großenkneten die Oberhand. Gegen den offensivstarken FC Hude entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel mit sechs Treffern. Großenkneten nutzte seine Chancen konsequent und festigte mit dem 4:2-Erfolg seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat seine starke Saison mit einem knappen Auswärtssieg beim Schlusslicht fortgesetzt. Wiefelstede hielt die Partie lange offen und verlangte den Gästen alles ab. Am Ende setzte sich Frisia jedoch mit 3:2 durch und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe.

Der VfL Stenum erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen den TSV Abbehausen und fuhr einen verdienten 3:1-Heimsieg ein. Die Gastgeber behaupteten damit ihren dritten Tabellenplatz und gehen mit einer guten Ausgangslage in den letzten Spieltag. Abbehausen hingegen bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Ein wahres Offensivspektakel lieferte GVO Oldenburg gegen den 1. FC Nordenham ab. Mit einem beeindruckenden 8:1-Erfolg demonstrierte der Tabellenzweite einmal mehr seine enorme Angriffsstärke. Nordenham hatte dem Tempo und der Qualität der Gastgeber nur wenig entgegenzusetzen.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der TuS Obenstrohe. Gegen den bereits feststehenden Meister VfL Wildeshausen gelang ein spektakulärer 4:3-Heimsieg. In einer torreichen Begegnung bewiesen die Gastgeber große Moral und sicherten sich drei wichtige Punkte gegen den Spitzenreiter die den Klassenerhalt bedeuten.

Der TV Jahn Delmenhorst feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Rastede. In einer umkämpften Begegnung bewiesen die Gastgeber die größere Effizienz und setzten sich mit 3:2 durch. Rastede verpasste damit die Chance, sich im Tabellenmittelfeld weiter nach oben zu orientieren.