Der 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung: Spitzenreiter VfL Stenum will seine makellose Serie auch in Obenstrohe ausbauen, während Verfolger Wildeshausen im Topduell gegen Aufsteiger Nordenham seine Ambitionen untermauern möchte. Im Tabellenkeller hoffen Wiefelstede, Abbehausen und Jahn Delmenhorst auf die ersten Befreiungsschläge. Dazu stehen mit GVO Oldenburg gegen Wardenburg und Tur Abdin gegen Wilhelmshaven direkte Duelle an, die auch für das obere Tabellendrittel wegweisend sein könnten. Fans dürfen sich auf ein Wochenende voller richtungsweisender Partien freuen.

Heidmühle wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, doch das spektakuläre 5:5 in Hude könnte neuen Mut geben. Offensiv hat man bewiesen, dass man mithalten kann, doch 16 Gegentore sind zu viel. Großenkneten reist nach zwei knappen Siegen mit breiter Brust an und will den Anschluss nach oben wahren. Für Heidmühle zählt nur ein Dreier, um den Tabellenkeller zu verlassen.

Der VfL Oldenburg II lieferte bislang solide Auftritte und kassierte in fünf Spielen nur eine Niederlage. Zuletzt musste man sich beim starken Wilhelmshavener SC knapp geschlagen geben. Hude hingegen ist nach dem 5:5 gegen Heidmühle in einer Achterbahnsaison angekommen: starke Offensive, aber anfällige Defensive. Ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten – mit Vorteilen für den VfL.

Der TuS Obenstrohe schwankt zwischen Licht und Schatten: auf das 0:5 gegen Hude folgten eine Niederlage gegen Großenkneten und ein Arbeitssieg bei Wiefelstede. Mit dem VfL Stenum wartet nun die bisher makellose Spitzenmannschaft, die alle fünf Partien gewann und schon 19 Tore erzielte. Obenstrohe muss defensiv über sich hinauswachsen, um gegen die Offensive der Gäste zu bestehen. Alles spricht für Stenum, doch unterschätzen darf man den TuS nicht.

Der FC Rastede zeigte sich zuletzt mit wechselhaften Leistungen und steht bei soliden sechs Punkten. Aufsteiger Wiefelstede steckt tief in der Krise: Null Punkte und nur ein Tor nach fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Rastede will die Chance nutzen, um sich im Mittelfeld festzusetzen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

GVO Oldenburg ist nach drei Siegen in Folge wieder mittendrin im Rennen um die Spitzenplätze, musste aber beim 0:5 gegen Stenum einen Dämpfer hinnehmen. Wardenburg gewann zwei seiner fünf Spiele, kassierte zuletzt aber eine herbe 0:4-Pleite gegen Wildeshausen. GVO will Wiedergutmachung betreiben und die Heimbilanz ausbauen. Wardenburg muss stabiler auftreten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Wildeshausen ist der erste Verfolger des Spitzenreiters Stenum und überzeugte zuletzt mit einem klaren 4:0 in Wardenburg. Der Absteiger aus der Landesliga zeigt, dass er den direkten Wiederaufstieg anpeilt. Aufsteiger Nordenham hingegen verlor gegen Tur Abdin, meldete sich aber mit einem 2:0 gegen Jahn Delmenhorst zurück. Ein echtes Topspiel, bei dem Wildeshausen leicht favorisiert ist.

Aufsteiger Jahn Delmenhorst musste zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen, konnte aber gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte lange mithalten. Nun kommt mit Abbehausen der Tabellenvorletzte nach Delmenhorst, das zwar gegen Tur Abdin zwei Tore schoss, aber erneut leer ausging. Beide Teams stehen schon unter Druck, erste Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.

So., 07.09.2025, 17:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin Wilhelmshavener SC FRISIA WSC FRISIA 17:00 PUSH