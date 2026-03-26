– Foto: Dominique Kulhoff

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 verspricht erneut Spannung pur. An der Tabellenspitze bleibt Wildeshausen weiterhin das Maß der Dinge, doch Verfolger Oldenburg und Stenum lauern, um Punkte gutzumachen. Im Abstiegskampf stehen Wiefelstede, Abbehausen und Wardenburg unter massivem Druck, jeder Zähler kann über Verbleib oder Fall in die unteren Regionen entscheiden.

Nordenham musste beim 1:5 gegen Wildeshausen eine deutliche Niederlage hinnehmen. Wardenburg steht tief in der Tabelle und verlor zuletzt 0:4 gegen Oldenburg, kämpft aber weiterhin gegen den Abstieg. Beide Teams benötigen dringend Punkte, sodass ein intensives Duell zu erwarten ist. Nordenham wird auf Revanche und Heimstärke setzen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin FC Hude FC Hude 15:00 PUSH

Tur Abdin kassierte zuletzt eine 2:6-Niederlage gegen Frisia und muss sich in der Defensive stabilisieren. Hude konnte sich mit einem 3:0 gegen Oldenburg II zurückmelden und will diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Das Spiel bietet Tur Abdin die Chance, den Anschluss ans Mittelfeld zu wahren. Hude möchte mit einem Auswärtssieg seine Position ausbauen.

Morgen, 19:15 Uhr TV Jahn Delmenhorst TV Jahn Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia 19:15 PUSH

Nach dem klaren 6:2-Erfolg gegen Tur Abdin Delmenhorst will Frisia den Schwung auch in Delmenhorst mitnehmen. Jahn zeigte zuletzt mit dem 2:2 gegen Nordenham Kampfgeist, doch gegen die starken Gäste wartet ein echter Prüfstein. Frisia möchte die Position in den oberen Tabellenrängen festigen. Für Jahn geht es vor allem darum, die Abstiegszone weiter zu verlassen.

Wildeshausen bleibt nach dem 5:1 in Nordenham souverän an der Tabellenspitze. Abbehausen musste beim 0:4 gegen Jahn Delmenhorst eine deutliche Niederlage einstecken. Die Favoritenrolle liegt klar bei Wildeshausen, die ihre Siegesserie fortsetzen wollen. Für Abbehausen ist es ein weiteres Schlüsselspiel im Kampf gegen den direkten Abstieg.

Obenstrohe kassierte zuletzt ein 1:5 gegen Stenum und braucht dringend Punkte zur Stabilisierung. Oldenburg gewann deutlich 4:0 gegen Wardenburg und will den zweiten Platz weiter absichern. Die Gäste starten klar favorisiert, während Obenstrohe auf einen Überraschungscoup hofft. Ein spannendes Duell um den Anschluss an die Spitzengruppe ist zu erwarten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Rastede FC Rastede VfL Stenum VfL Stenum 15:00 PUSH

Rastede kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Wiefelstede hinaus und steckt im Tabellenmittelfeld fest. Stenum festigte mit einem 5:1-Sieg gegen Obenstrohe seine Spitzenposition und bleibt Dritter. Die Partie verspricht ein Offensivspektakel, da Stenum auf den nächsten Dreier drängt. Rastede will die Heimstärke ausnutzen, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Heidmühle musste sich zuletzt mit einem 1:1 gegen Großenkneten zufriedengeben, will aber die Heimstärke wieder ausspielen. Wiefelstede rangiert mit nur acht Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz und zeigte zuletzt ein 1:1 gegen Rastede. Für die Gäste ist jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg enorm wichtig. Heidmühle könnte mit einem Heimsieg einen entscheidenden Schritt Richtung Mittelfeld machen.