Oben wie unten: Direkte Duelle prägen den 19. Spieltag

Der TSV Nördlingen stellt aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga. Am Samstag trifft man auswärts auf Aufsteiger Gundelfingen.

Im Topspiel des 19. Spieltags empfängt der FC Deisenhofen den SV Erlbach, beide mit 31 Punkten. Beide Teams gehen mit Selbstvertrauen in die Partie und wollen den Kontakt zur Spitze halten. Auch in Pipinsried steigt ein echtes Verfolgerduell: Der Tabellenfünfte trifft auf den Sechsten aus Kirchanschöring, getrennt durch nur einen Punkt. Nach einem spielfreien Wochenende und dem Auswärtssieg in Erlbach geht Pipinsried leicht favorisiert ins Rennen. Kirchanschöring will dagegen nach der ersten Heimniederlage der Saison gegen Schalding-Heining wieder zurück in die Spur finden. Im Kellerduell empfängt der TSV Kottern Türkspor Augsburg. Kottern trotzte zuletzt Spitzenreiter 1860 II ein Remis ab, während Türkspor eine knappe Heimniederlage gegen Deisenhofen hinnehmen musste. Auf schwerem Geläuf dürfte ein intensives und umkämpftes Spiel im Allgäu bevorstehen.

Freitag

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 19:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV 1860 München TSV 1860 II 14:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Heimspiel gegen den Spitzenreiter, mehr Motivation geht nicht, mehr Außenseiter vermutlich auch nicht. Wir haben jetzt schon zweimal gegen die Löwen gespielt, inklusive des abgebrochenen Spiels, und wissen genau, welche Qualität da auf uns zukommt. 1860 hat eine hohe Aktivität im Aufbau, starke Tiefenläufe hinter die Kette und setzt immer wieder gefährliche Akzente. Das wird ganz, ganz schwer. Wir wollen dem mit Leidenschaft, Zweikampfhärte und Mentalität begegnen. Ich bin der Meinung, dass wir sie schlagen können, wenn wir unsere Grundtugenden über 90 Minuten konsequent auf den Platz bringen. Jede Sekunde, jede Minute bis zum Ende muss jeder einzelne alles geben und sich voll reinfighten - und das am besten mit Freude und Engagement. Wir hoffen auf einige Zuschauer und wollen dieses Highlight-Spiel bestmöglich gestalten.“ Personalsituation TuS Geretsried: Veron Fejzullahi kehrt zurück, dafür fällt Adrian Hofherr aus. Er hat sich im Spiel gegen Ismaning einen Muskelfaserriss zugezogen und wird bis zur Winterpause fehlen. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Für uns ist es gefühlt das dritte Mal in kurzer Zeit, dass wir gegen Geretsried spielen - das letzte Nachholspiel ist ja noch nicht lange her. Dementsprechend wissen wir genau, was auf uns zukommt. Trotz des 3:0 war das Spiel damals nicht so klar, Geretsried hat sehr gut dagegengehalten.

Wichtig wird sein, unsere Torchancen besser zu nutzen. Gerade auswärts wird es erfahrungsgemäß nochmal ein Stück schwerer. Wir wissen, was uns erwartet, und wollen natürlich versuchen, drei Punkte aus Geretsried mitzunehmen.“ Personalsituation TSV 1860 II: Die "Junglöwen" vermelden keine Änderungen des Kaders im Vergleich zur Vorwoche.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir gehen in das Heimspiel gegen Türkspor Augsburg mit klarer Zielsetzung. In dieser Phase der Saison geht es nicht um Schönheit, sondern um Effektivität. Türkspor wird keine Geschenke verteilen und hat vor zwei Wochen mit dem Heimsieg gegen Türkgücü München die direkten Abstiegsplätze verlassen. Auch Deisenhofen konnte dort letzte Woche nur knapp gewinnen. Wir sind also gewarnt gegen den direkten Tabellennachbarn. Ich erwarte aber, dass wir von Beginn an zeigen, wer den Hut in unserer ABT-Arena auf hat. Wir wollen die Energie von letzter Woche in unser Spiel mitnehmen und den dritten Heimsieg in Folge. Personalsituation TSV Kottern: Personell steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Kottern ist drei Punkte besser als wir, deshalb ist das eines der Spiele, die man gewinnen muss, wenn man unten steht - und auf keinen Fall verlieren darf. Wir haben nur noch zwei Partien bis zur Winterpause, da wollen wir das Beste rausholen. Wir erwarten ein schwieriges Spiel, aber ein Dreier wäre natürlich top.“ Personalsituation Türkspor Augsburg: Servet Bozdag muss mehrere personelle Ausfälle verkraften. Zudem könnte es in der Startelf zu der ein oder anderen Veränderung kommen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Erlbach ist ein langer Konkurrent, wir haben über die Jahre schon oft gegen sie gespielt und wissen daher genau, was auf uns zukommt. Dementsprechend haben wir uns diese Woche vorbereitet und hoffen natürlich, dass wir den Schwung der letzten Wochen mitnehmen können. Vor der Leistung und der Arbeit, die Erlbach in den letzten Jahren gezeigt hat, haben wir großen Respekt. Auch das Trainerteam macht seit Jahren einen super Job. Deshalb freuen wir uns auf ein gutes Spiel. Es wird ein harter Brocken, aber wir hauen alles raus und wollen unseren Lauf bestätigen." Personalsituation FC Deisenhofen: Im Vergleich zu letzter Woche gegen Türkspor Augsburg bleibt der Kader unverändert. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Uns erwartet eine richtig schwierige Auswärtsaufgabe. Deisenhofen hat die letzten vier Spiele gewonnen und aus den vergangenen neun Partien 21 Punkte geholt. Seit Jahren sind das immer extrem enge Duelle und Deisenhofen leistet in allen Bereichen sehr, sehr gute Arbeit. Wir stellen uns also erneut auf ein enges Spiel ein und hoffen, dass wir in den entscheidenden Situationen die besseren Lösungen finden. Wir wollen natürlich versuchen, etwas mitzunehmen. Ein Punkt wäre gut, drei Punkte wären natürlich überragend." Personalsituation SV Erlbach: Aufgrund einiger angeschlagener Spieler und mehrerer Krankheitsfälle wird sich der Kader sehr kurzfristig ergeben.

Sarah Romert und ihr Team freut sich auf das Derby gegen den FC Ismaning. Das Hinspiel endete damals 1:1 Unentschieden.

Morgen, 14:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Nach der spielfreien Woche wartet auf uns das erste Rückrundenspiel zuhause. Wir konnten die Zeit gut nutzen, um uns im Training optimal vorzubereiten. Mit Kirchanschöring kommt eine Mannschaft, die in der Vorrunde gute Ergebnisse erzielt hat und immer sehr gut eingestellt ist. Ich erwarte ein enges und intensives Spiel, in dem beide Teams alles reinwerfen werden." Personalsituation FC Pipinsried: Tobi Schröck, Maxi Engl und Max Dombrowka konnten wieder teilweise am Trainingsbetrieb teilnehmen. Definitiv ausfallen werden Maxi Schmidt und Jonas Lindner. Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Letzte Woche mussten wir unsere erste Heimniederlage seit langem hinnehmen, und da muss man ehrlich sagen, dass Schalding vor allem in der ersten Halbzeit ein extrem starker Gegner war – das war richtig bockstark, was sie da gespielt haben. Umso positiver war für uns die Reaktion nach der Pause, denn obwohl wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel waren, haben wir in der zweiten ein richtig gutes Gesicht gezeigt und uns viele Torchancen herausgespielt, was wir definitiv aus diesem Spiel mitnehmen. Jetzt geht’s nach Pipinsried, wo die Favoritenrolle für mich ganz klar verteilt ist, weil ihr Kader aus lauter höherklassig erfahrenen Spielern besteht. Viele von ihnen kenne ich noch aus meiner eigenen Zeit - ich freue mich jedes Mal, Nico Kager, Max Dombrowka oder Tobi Ströck wiederzusehen, da sind einfach viele bekannte Gesichter dabei. Und genau deshalb zählt Pipinsried für mich zu den schwersten Auswärtsspielen der ganzen Liga: ein Gegner mit Top-Qualität. Trotzdem wollen wir ihnen einen harten Fight liefern und natürlich nicht ohne Punkte nach Hause fahren.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Andi Krämer und Niklas Eder fallen erkältungsbedingt aus, ansonsten sind alle Mann an Bord.

Morgen, 14:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Nördlingen erwartet uns aktuell das formstärkste Team der Liga. Wie schon im Hinspiel bringen sie eine extreme körperliche Wucht mit. Trotzdem werden wir versuchen, dagegenzuhalten und die Punkte nicht nach Nördlingen mitzugeben." Personalsituation FC Gundelfingen: Neben den Langzeitverletzten Neo Fähnle und Michi Singer wird zusätzlich Nico Frisch ausfallen, der aktuell an einer Schambeinentzündung laboriert. Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Aus meiner Sicht ist Gundelfingen ein sehr guter Aufsteiger und eine extrem zweikampfstarke Mannschaft, das hat man ja schon im Hinspiel gesehen. Damals war es ein typisches Derby mit vielen harten Zweikämpfen auf beiden Seiten, und genau so etwas erwarte ich auch wieder am Samstag. Es wird viele Zweikämpfe geben, und genau darauf wird es ankommen. Wir wollen unseren Lauf natürlich mitnehmen. Wir haben zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt und fahren mit viel Selbstbewusstsein nach Gundelfingen. Daran wollen wir anknüpfen.“ Personalsituation TSV Nördlingen: Hans Rathgeber konnte wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Fehlen wird dagegen Jan Mielich, Jonas Wundel, Fabio Siebachmeyer und Jakob Mayer.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH