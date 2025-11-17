Der SSV Weilerswist überwintert auf einen guten dritten Platz in der Kreisliga A – Foto: Marian Stanienda

Oben wie unten alles beim Alten So lief der 13. Spieltag der Kreisliga A Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld SG Dahlem Lommersum Zülpich II + 16 weitere

Haken dran und Strich drunter. Das wars. Die Hinrunde der Saison 2025/2026 ist bereits gespielt. Zum Abschluss gab es noch einmal packende Duelle und jede Menge Tore. Die Herbstmeisterschaft geht an die SG Dahlem-Schmidtheim, die sich bei Schlusslicht Derkum-Hausweiler-Ottenheim mit 5:1 durchgesetzt haben. Dahlem-Schmidtheim bleibt knapp vor dem TuS Zülpich II, der ein Unentschieden mehr kassiert hat. Zülpich II gewann zum Abschluss der Halbserie gegen Schönau klar mir 6:0 und bleibt heißester Verfolger von Dahlem-Schmidtheim. Nur noch zwei Team können dem Spitzenduo folgen. Weilerswist und Sötenich. Beide Mannschaften spielen ebenfalls eine richtig gute Runde und holten sich nochmal drei Zähler zum Abschluss. Weilerswist gewann in Mechernich 3:2 und Sötenich gegen Golbach mit 3:1. Das Mittelfeld wird von Frauenberg angeführt. Der Tabellenfünfte besiegte Nierfeld mit 2:1. Dahinter rangiert Flamersheim/Kirchheim nach dem 5:0 Sieg über Vernich. Schöneseiffen bringt nach dem 3:1 in Lommersum etwas Luft nach unten mit in die Winterpause, sodass momentan Vernich (12 Punkte), Golbach (10 Punkte), Lommersum (4 Punkte) und DHO (ebenfalls 4 Punkte) um den Abstieg kämpfen.

Da aber wieder bis zu fünf Mannschaften in die B-Klasse absteigen können, sollten sich auch die Mannschaften davor nicht zu sicher fühlen. Freuen wir uns also auf den Rückrundenstart und sind gemeinsam gespannt, was zweite Halbserie für weitere Überraschungen parat hält.

Das sind die Spieltagsfakten mit 33 Toren: TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – TSV Schönau 6:0

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Robin Ritz, Leon Seeberger (76. Dave Dahlmann), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (30. Lukas Fischer), Nico Jensen, Lukas Bungart (72. Jonas Hintzen), Daniel Esser, Fabian Schmitz, Marcel Blum (84. Sebastian Zaun), Julian Eversheim (89. Elahi Rahman) - Trainer: Marc Altendorf

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann (55. Benedikt Vögtel), Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber (79. Hermann-Josef Breuer), Luis Breuer (46. Yannick Merget), Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Ismail Tekbiyik (Düren) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Fabian Schmitz (3.), 2:0 Daniel Esser (5.), 3:0 Lukas Fischer (58.), 4:0 Sebastian Zaun (84.), 5:0 Julian Eversheim (86.), 6:0 Lukas Fischer (90.+1)



Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SG Dahlem-Schmidtheim 1:5

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri (65. Eren Catak), Adrian Hajdini (70. Brayan Pedro), Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (75. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Pierre Mendy, Dejen Kidane - Trainer: René Urbach

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Leon Merget, Niklas Dümmer (63. Timo Wassong), Dino Halilic (75. Fabian Klimpel), Niklas Hahn, Christopher Haep (46. Dominik Vilz), Aleksandr Miller, Johann Jentges (69. Leon Ingenhaag), Silvio Ferjani (81. Luca Caputo), Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Dominik Vilz (47.), 0:2 Paul Alberty (50. Eigentor), 0:3 Silvio Ferjani (73.), 0:4 Aleksandr Miller (79.), 0:5 Niklas Hahn (83.), 1:5 Vladyslav Shukhovtsev (88.)

Rot: Dejen Kidane (89./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)



SV Frauenberg – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:1

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Deniz Arigan (75. Tom Bauer), Justin Brams, Wesley Schleicher, Denis Moruz, Marcel Motz, Jan Tornow, Can Yasin Arigan, Sinan Hannes (94. Tobias Wolfer), Sebastian Kaiser (58. Julian Crombach) - Trainer: Marcel Timm

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Felix Klinkhammer, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba, Nils Hahn, David Küpper (84. Andre Bach), Fabio Schmitz, Marlon Vogt, Marcel Maus (89. Denis Gusalic) - Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Justin Andre Malzmüller - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Can Yasin Arigan (48.), 1:1 Marlon Vogt (75.), 2:1 Wesley Schleicher (89.)

Gelb-Rot: Can Yasin Arigan (90./SV Frauenberg/)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – SV Schöneseiffen 1950 1:3

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Andreas Struve (71. Marcus Marian), Tim Schumacher (72. Robin Ron Schmitz), Philipp Henn, Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel, Lukas Goetz, Simon Bell, Ahmed Naitichou - Trainer: Sebastian Reisenauer

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel (46. Maurice Niedermeier), Martin Hupp, Dominik Dreßen (90. Marvin Domalewski), Lukas Sauer, Max Jöbges, Felix Zimmer, Felix Jenniches, Marcel Hupp (77. Torben Hörnchen), Timo Bornewasser (89. Pascal Meyer) - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alex Klinkhammer

Schiedsrichter: Markus Teltscher - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marcel Hupp (48.), 0:2 Marcel Hupp (60.), 0:3 Marcel Hupp (67.), 1:3 Lukas Goetz (83.)



SG Flamersheim / Kirchheim – TuS Vernich 1927 5:0

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller (70. Michael Euskirchen), Lorenz Schlüpen, Julian Seliger, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (63. Henning Doppelfeld), Marco Klein, Kasimir Johannes Reutershan (72. Maximilian Carstensen), Lukas Heiwolt (46. Yannik Ramm), Daniel Graichen, Leon Trichkovski (75. Eduard Lindner) - Trainer: Marco Markwald

TuS Vernich 1927: Ringo Friedrich, Paul Merkler, Tom Stegink (46. Max Wasserschaff), Fiete Schwarz (65. David Koop), Simon Ratmann, Marten Pleger (57. Joe Kajba), Finn Pleger, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Arne Lichtenhagen - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Daniel Graichen (6.), 2:0 Lukas Heiwolt (13.), 3:0 Paul Doppelfeld (31.), 4:0 Yannik Ramm (63.), 5:0 Yannik Ramm (66.)

Gelb-Rot: Paul Merkler (31./TuS Vernich 1927/)



TuS Mechernich 1897 – SSV Weilerswist 1924 2:3

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (55. Michael Denneborg), Dominik Britz, André Beaujean, Sven Lepartz, Luca Althausen, Franz Evertz (46. Leo Evertz), Jonas Hohn, Marco Zenner (64. Nils Althausen), Tom Lengersdorf, Jens Honnef - Trainer: Nicolas Hohn

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda (93. Felix Kortholt), Joel Mahrhold, Mike Nandzik (79. Frederik Ziburske), Daouda Coulibaly (54. Nikita Breininger), Luis Kampermann (67. Ricardo Melder) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber (Kerpen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Luis Kampermann (9.), 0:2 Robin Maximilian Berk (24. Foulelfmeter), 0:3 Mike Nandzik (54.), 1:3 Jonas Hohn (66. Handelfmeter), 2:3 Michael Denneborg (79.)



SV Sötenich 1919 – SSV Golbach 1928 3:1

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Simon Weishaupt, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann (61. Pascal Feyerabend), Tim Jäckel, Martin Schmitz (54. Ben Winter), Dennis Jäckel, Paul Hrziwnak (89. Simon Züll), Luis Metternich (78. Max Lang) - Trainer: Markus Sabel - Co-Trainer: Kevin Häusler

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Felix Malsbenden, Lukas Malsbenden, Marius Kremp (85. Maurice Gölden), Kai Müller, Sebastian Mertz (85. Markus Müller), Jan Malsbenden, Luca Adaldo (76. Jean-Claude Kamano), Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Jäckel (14.), 1:1 Jan Malsbenden (31. Foulelfmeter), 2:1 Dennis Jäckel (75.), 3:1 Dennis Jäckel (80.)

Die Ballermänner der Liga blieben an diesem Wochenende blass. Sodass die Jungs dahinter etwas Boden gutmachen konnten. Dahlem-Schmidtheims Silvio Ferjani zum Beispiel traf in Derkum einmal und steht nun bei neun Saisontoren. Damit hat der 22-Jährige gute Chancen in der Rückrunde sein bestes Saisonergebnis von 16 Treffern anzugreifen. Ebenfalls einen Treffer erzielte FlaKi´s Paul Doppelfeld, der nun bei acht Ligatoren steht. Im Gleichschritt geht Doppelfelds Teamkollege Lukas Heiwolt diesen Weg mit. Auch er steht jetzt bei acht Toren. Da steht jetzt auch Dominik Vilz von der SG Dahlem-Schmidtheim. Den größten Satz nach vorne macht aber Schöneseiffens Marcel Hupp. Sein lupenreiner Hattrick binnen 19 Minuten brachte seinem Team den Sieg in Lommersum und für den 31-Jährigen die Saisontore sechs, sieben und acht. Das Ranking der besten Torschützen