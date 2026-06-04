Oben und unten geht alles – Spannung in Bezirksliga 2 vorprogrammiert

Vor dem vergangenen Spieltag ah es so aus, als würde es in einem Dreikampf um die Krone gipfeln. Den 3:3-Achtungserfolg der Reserve von DV Solingen gegen den FSV Vohwinkel sei Dank, dass der SC Reusrath und der SV Solingen den Titel unter sich ausmachen können. Reusrath würde ein Sieg beim Rivalen HSV Langenfeld und ein Patzer des SVS reichen, um die Tabellenspitze wieder zurückzuholen. SV Solingen muss ausgerechnet gegen Favoritenschreck DV ran.
Und ausgerechnet dieser könnte sich mit einem Punktgewinn den in der Winterpause noch unerreichbaren Klassenerhalt sichern. Dahinter sind es die punktgleichen SG Hackenberg und der SSV Berghausen, die sich noch retten wollen. Fest steht: Einer der drei wird es schaffen, ein Weiterer muss in die Relegation und für den Übrigen wäre es der bittere Abstieg in die Kreisklasse.
1. SV Solingen 08/10 33 24-6-3 115:40 78
2. SC Germania Reusrath 33 23-8-2 89:34 77
3. FSV Vohwinkel Wuppertal 33 24-2-7 107:49 74
4. FK Jugoslavija Wuppertal (Auf) 33 20-6-7 80:54 66
5. TuSpo Richrath 33 18-6-9 110:73 60
6. HSV Langenfeld 33 17-3-13 84:69 54
7. Cronenberger SC (Ab) 33 14-4-15 69:72 46
8. BV Gräfrath 33 12-7-14 92:75 43
9. TSV Ronsdorf 33 10-8-15 66:77 38
10. SV Rot-Weiß Wülfrath 33 10-8-15 70:82 38
11. SSVg Velbert II 33 11-4-18 57:75 37
12. Türkgücü Velbert 33 10-7-16 57:74 37
13. SSV Germania Wuppertal 33 10-7-16 54:82 37
14. DV Solingen II (Auf) 33 9-6-18 47:78 33
15. SSV Berghausen 33 8-7-18 54:93 31
16. SG Hackenberg (Auf) 33 8-7-18 50:99 31
17. SC Viktoria Wuppertal Rott 89 (Auf) 33 7-4-22 63:123 25
18. SV 09/35 Wermelskirchen zg. 33 9-6-18 59:74 33