Oben und unten geht alles – Spannung in Bezirksliga 2 vorprogrammiert

Der SC Reusrath muss gewinnen. – Foto: wilhelm gundlach

Vor dem vergangenen Spieltag ah es so aus, als würde es in einem Dreikampf um die Krone gipfeln. Den 3:3-Achtungserfolg der Reserve von DV Solingen gegen den FSV Vohwinkel sei Dank, dass der SC Reusrath und der SV Solingen den Titel unter sich ausmachen können. Reusrath würde ein Sieg beim Rivalen HSV Langenfeld und ein Patzer des SVS reichen, um die Tabellenspitze wieder zurückzuholen. SV Solingen muss ausgerechnet gegen Favoritenschreck DV ran.

Und ausgerechnet dieser könnte sich mit einem Punktgewinn den in der Winterpause noch unerreichbaren Klassenerhalt sichern. Dahinter sind es die punktgleichen SG Hackenberg und der SSV Berghausen, die sich noch retten wollen. Fest steht: Einer der drei wird es schaffen, ein Weiterer muss in die Relegation und für den Übrigen wäre es der bittere Abstieg in die Kreisklasse.