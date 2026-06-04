 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Oben und unten geht alles – Spannung in Bezirksliga 2 vorprogrammiert

Bezirksliga, Gruppe 2: Eine extrem spannende Saison gipfelt im Fernduell um's Landesliga-Ticket zwischen dem SV Solingen und dem SC Reusrath. Gleichzeitig können noch drei Mannschaften den Klassenerhalt klar machen.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Reusrath muss gewinnen.
Der SC Reusrath muss gewinnen. – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Vor dem vergangenen Spieltag ah es so aus, als würde es in einem Dreikampf um die Krone gipfeln. Den 3:3-Achtungserfolg der Reserve von DV Solingen gegen den FSV Vohwinkel sei Dank, dass der SC Reusrath und der SV Solingen den Titel unter sich ausmachen können. Reusrath würde ein Sieg beim Rivalen HSV Langenfeld und ein Patzer des SVS reichen, um die Tabellenspitze wieder zurückzuholen. SV Solingen muss ausgerechnet gegen Favoritenschreck DV ran.

Und ausgerechnet dieser könnte sich mit einem Punktgewinn den in der Winterpause noch unerreichbaren Klassenerhalt sichern. Dahinter sind es die punktgleichen SG Hackenberg und der SSV Berghausen, die sich noch retten wollen. Fest steht: Einer der drei wird es schaffen, ein Weiterer muss in die Relegation und für den Übrigen wäre es der bittere Abstieg in die Kreisklasse.

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Auf diese Spiele müsst ihr besonders ein Auge drauf werfen:

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:00

Die restlichen Partien des 34. Spieltags:

Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
14:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00

So., 07.06.2026, 12:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
12:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
Abgesagt

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Das ist die Tabelle vor dem letzten Spieltag:

1. SV Solingen 08/10 33 24-6-3 115:40 78
2. SC Germania Reusrath 33 23-8-2 89:34 77
3. FSV Vohwinkel Wuppertal 33 24-2-7 107:49 74
4. FK Jugoslavija Wuppertal (Auf) 33 20-6-7 80:54 66
5. TuSpo Richrath 33 18-6-9 110:73 60
6. HSV Langenfeld 33 17-3-13 84:69 54
7. Cronenberger SC (Ab) 33 14-4-15 69:72 46
8. BV Gräfrath 33 12-7-14 92:75 43
9. TSV Ronsdorf 33 10-8-15 66:77 38
10. SV Rot-Weiß Wülfrath 33 10-8-15 70:82 38
11. SSVg Velbert II 33 11-4-18 57:75 37
12. Türkgücü Velbert 33 10-7-16 57:74 37
13. SSV Germania Wuppertal 33 10-7-16 54:82 37
14. DV Solingen II (Auf) 33 9-6-18 47:78 33
15. SSV Berghausen 33 8-7-18 54:93 31
16. SG Hackenberg (Auf) 33 8-7-18 50:99 31
17. SC Viktoria Wuppertal Rott 89 (Auf) 33 7-4-22 63:123 25
18. SV 09/35 Wermelskirchen zg. 33 9-6-18 59:74 33

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2