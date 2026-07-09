„Oben mitspielen" – SV Winterstettenstadt startet neu

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck spricht Andreas Ruß, Spielleiter des SV Winterstettenstadt, über einen bitteren Abstieg, einen unerschütterlichen Leistungsträger und die klare Ansage für die neue Saison in der Kreisliga B4 Oberschwaben: oben mitspielen.

Beim SV Winterstettenstadt gibt es keinen Raum für Schönreden. „Wir sind nicht zufrieden, da wir abgestiegen sind", sagt Andreas Ruß gegenüber FuPa. Eine kurze, ehrliche Aussage, die den Schmerz einer schwierigen Saison auf den Punkt bringt – und die Entschlossenheit, es in der neuen Spielzeit besser zu machen, bereits anklingen lässt.

In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 setzt der SV Winterstettenstadt auf ein gemeinsames Trainingswochenende. Kein großes Spektakel – aber eine gezielte Möglichkeit, als Mannschaft zusammenzuwachsen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückkehr in den Spielbetrieb zu legen.

Ein Spieler, der niemals aufgibt

Einen Spieler hebt Ruß ausdrücklich hervor: Lukas Baur. Der Grund ist so einfach wie beeindruckend: „Er macht, egal wie schlecht es läuft, immer weiter." Genau diese Mentalität ist es, auf die es in einer schwierigen Saison ankommt – und auf die der Verein auch künftig bauen will.

Klares Ziel: Wieder oben mitmischen

Nach dem Abstieg lautet die Devise beim SV Winterstettenstadt unmissverständlich: „Oben mitspielen." Eine knappe, aber kämpferische Ansage – und ein Versprechen an die eigene Mannschaft, die neue Klasse nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten.

Zwei Favoriten mit breitem Kader

Den Meisterschaftskampf in der Kreisliga B4 Oberschwaben sieht Ruß zwischen zwei Teams: der SGM Steinhausen/Bellamont und der SGM Ummendorf/Fischbach. Beide überzeugten zuletzt durch Kaderbreite und Kaderqualität – Faktoren, die über eine lange Saison den Unterschied ausmachen.

Fünf Zugänge beleben den Kader

Personell hat der SV Winterstettenstadt in diesem Sommer gezielt nachgerüstet. Mit Dennis Hepp vom SV Reuteübernimmt ein neuer Trainer das Ruder. Dazu kommen Felix Bonelli und Samuel Zinser vom FV Bad Schussenried, Johannes Ruß vom SV Schemmerhofen sowie Mustafa Hayat vom FC Leutkirch. Fünf Zugänge, die frische Qualität und neue Energie in den Kader bringen sollen.