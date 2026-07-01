"Oben mitmischen und die starken Teams ärgern"

– Foto: Celine Nadig

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Kaspar Steinmaier vom FV Rot-Weiß Weiler II eine Bilanz der vergangenen Spielzeit in der Kreisliga B6 Bodensee. Nach einem bitteren Ende in der Relegation blickt der Coach nun auf die sportliche Weiterentwicklung seiner jungen Mannschaft und formuliert klare Erwartungen für die Zukunft.

Mit der abgelaufenen Saison 2025/2026 ist man beim FV Rot-Weiß Weiler II trotz des unglücklichen Abschlusses im Großen und Ganzen glücklich. „Mit der Saison waren wir grundsätzlich sehr zufrieden. Jeder, der uns etwas verfolgte, weiß, woher wir kommen. Wir konnten die Spieler einzeln weiterentwickeln und auch das Mannschaftsgefüge steigern. Am Ende reichte es sogar für einen Relegationsplatz“, sagt Kaspar Steinmaier gegenüber FuPa.

Das Verpassen des Aufstiegs schmerzt den Übungsleiter dabei weniger als die Art des Auftretens in den entscheidenden Momenten. „Dass wir am Ende verloren haben, ist nicht schlimm. Nur die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, müssen wir ganz klar verbessern“, mahnt Kaspar Steinmaier.

Für die kommende Spielzeit hat der Coach bereits konkrete Defizite ausgemacht, an denen auf dem Platz intensiv gearbeitet werden muss. Da es sich um eine formbare Truppe handelt, steht die kontinuierliche und harte Weiterentwicklung im Vordergrund.

„Wir sind ein extrem junges Team und wollen beziehungsweise müssen uns weiterentwickeln. Wo wir uns ganz klar verbessern müssen, ist das Umschaltspiel und in den Zweikämpfen, dort müssen wir einfach aggressiver und abgezockter werden“, analysiert der Trainer die sportlichen Baustellen.

Das Kollektiv steht über dem Einzelnen

Ein Sonderlob für einzelne Akteure möchte der Coach derweil nicht verteilen, auch wenn es durchaus verdiente Kandidaten dafür gäbe. „Ich glaube, da gibt es einige, die ich loben müsste, aber im Endeffekt wird ein Spiel nicht durch einzelne Spieler entschieden oder durch einzelne Positionen“, erklärt Kaspar Steinmaier.

Der Fokus liegt stattdessen spürbar auf dem mannschaftlichen Zusammenhalt, der die Basis für künftige Erfolge bilden soll: „Wir müssen uns einfach als Mannschaft weiterentwickeln und dort sehe ich jeden einzelnen Spieler und Verantwortlichen in der Pflicht.“

Trainingslager in Tschechien und offene Personalfragen

In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 setzt man auf bewährte Methoden ohne große Experimente. Die einzige Ausnahme bildet eine geplante Reise als emotionales Highlight für die Truppe. „Nichts Großes eigentlich, außer dass wir ins Trainingslager nach Tschechien fahren werden“, berichtet Kaspar Steinmaier.

Was personelle Veränderungen und mögliche Wechsel im Kader betrifft, hüllt sich der Verein noch in Schweigen. „Dazu kann ich zum aktuellen Zeitpunkt leider noch keine Angaben geben. Aber wir hoffen, dass wir zeitnah etwas vermelden können“, lautet der aktuelle Stand zu möglichen Zu- oder Abgängen.

Ambitionierte Ziele und klare Meisterschaftsfavoriten

Für die neue Spielrunde zeigt sich das Team angriffslustig und möchte erneut eine gute und mutige Rolle in der Liga spielen. „Ich denke, wir wollen auch wie in der vergangenen Saison oben mitmischen und die starken Teams ganz klar ärgern. Wofür es am Ende reicht, werden wir zur Winterpause sehen und dann weiter entscheiden“, formuliert der Trainer die Zielsetzung.

Bei der Frage nach den absoluten Meisterschaftsfavoriten für die kommende Spielzeit hat der Übungsleiter bereits zwei konkrete Konkurrenten fest im Blick: „Ich sehe ganz klar den TSV Wangen und Wuchzenhofen vorne mit dabei.“