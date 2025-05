Oben Druck, unten Not – Bezirksliga biegt auf Zielgerade ein

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 bringt Entscheidungen näher: Uevekoven will seine Tabellenführung behaupten, Kohlscheid muss im Topspiel liefern. Im Mittelfeld tobt der Kampf um die besten Plätze, während es im Tabellenkeller für mehrere Teams ums sportliche Überleben geht. Jede Partie birgt eigene Brisanz. Die Saison steuert auf ihre entscheidende Phase zu.

Welldorf-Güsten braucht Punkte

Welldorf-Güsten steht als Vierzehnter unter Zugzwang, nachdem man zuletzt defensiv stark schwankte. Mit Germania Hilfarth reist jedoch eines der formstärksten Teams der Liga an. Der Aufsteiger aus dem Kreis Heinsberg liegt als Vierter in Schlagdistanz zur Top Drei. Hilfarth überzeugt besonders in engen Spielen durch Effizienz und Spielkontrolle. Für Welldorf zählt hingegen nur ein Sieg, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.