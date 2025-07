"Obelix" wird neuer Häuptling

Der 46-Jährige kennt Mannschaft, Verein und Umfeld aus dem Effeff und war letztendlich eine nahliegende Lösung für die Kurstädter. Frühzeitig war bekannt, dass Jan Hanke die Mannschaft zum Ende der Vorsaison abgegeben wird. Die Verantwortlichen in Bad Berka sondierten den Markt, fanden jedoch von extern keine adäquate Lösung. "Darum kam der Verein auf mich zu und fragte, ob ich es machen würde. Da ich schon drei Jahre beim Erzrivalen Blankenhain erfolgreich gearbeitet habe und die Mannschaft kenne, war mir das eine große Ehre", so Marcel Radecker.

"Obelix" - so sein Spitzname - war in der letzten Spielzeit Co-Trainer von Jan Hanke, der die Mannschaft 2022/23 in die Landesklasse führte. Somit kennt er die Gegebenheiten in Bad Berka. "Ob das Vor-, Nachteil oder keins von beiden ist, wird man sehen. Natürlich kenne ich schon die ein oder andere Macke der Spieler. Aber natürlich kennen auch die meisten mich und eventuell, wie ich ticke. Da hätte eine externe Lösung andere Impulse vielleicht setzen können. Aber letztendlich ist das Kaffeesatz-Leserei. Wer kann schon wissen was kommt", so Radecker zu seiner Verbindung zur Mannschaft.