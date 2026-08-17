OB zieht Pokallose und verspricht Kunstrasen-Reparatur Oberbürgermeister zieht mit HFV-Präsidentin Silke Sinning die Lose im Wiesbadener Pokal und geht davon aus, dass beschädigter Niederfeld-Kunstrasen zeitnah wieder bespielbar ist. von Stephan Neumann · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser

Gruppenbild mit dem Trio der Geehrten, von links: OB Gert-Uwe Mende, Stefan Weigl vom SC Kohlheck, HFV-Präsidentin Silke Sinning, Monika Preuß vom FC Bierstadt, Markus Christ vom FV Delkenheim und Wiesbadens Fußballwart Jürgen Brose. – Foto: Neumann

Wiesbaden. Pokalauslosung im Rathaus-Festsaal während der Weinwoche - ein Ritual, das bei den Wiesbadener Fußballern keiner missen mag. Seit dem vergangenen Jahr mit einer Art „Top-Zuschlag“. Die Idee des von Jürgen Brose angeführten Kreisfußball-Ausschussteams, die Gelegenheit zu nutzen, um leuchtende Vorbilder der Fußball-Community im Rahmen der Auslosung zu ehren, wurde nach dem Start 2025 nahtlos fortgesetzt.

Dieser Artikel wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt. Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende zog die Lose - Titelverteidiger Biebrich 02 muss zu A-Ligist S.K.C. Munzur - und äußerte sich zum beschädigten Kunstrasen der Sportanlage Niederfeld. Silke Sinning, Präsidentin des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), schaute gerne wieder vorbei, zog gemeinsam mit dem OB die Lose. Pokalspielleiter Siggi Maurer hatte alles perfekt vorbereitet.

Kunstrasen Niederfeld schnell wieder bespielbar machen Er sei „erschrocken“ gewesen, als er aus der Zeitung von der Absage des Verbandsliga-Derbys Türkischer SV gegen Biebrich 02 gelesen habe, sagte der OB und versprach eine umgehende Reparatur schadhafter Stellen auf dem Kunstrasenfeld Niederfeld. „Ich habe die Hoffnung, dass wir den Platz schnell wieder in einen bespielbaren Zustand bekommen“, verwies Mende auf fachkundige städtische Mitarbeiter. Und auf die bevorstehende Fertigstellung des nagelneuen Kunstrasens in Rambach. Man habe generell in puncto Infrastruktur „unglaublich viel erreicht“, sagt Mende im Wissen, dass vier Platzsanierungen anstünden. Man brauche schlicht mehr Mittel. Generell befinde sich der Fußball in Wiesbaden aber auf Erfolgskurs. Großer Applaus für Monika Preuß Was ohne die zahllosen Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. Monika „Moni“ Preuß vom FC 34 Bierstadt, stilecht im Trikot mit der 34 erschienen, ist in dieser Hinsicht ein Musterbeispiel. „Dein Engagement ist geprägt von Herzblut, Verlässlichkeit, Bescheidenheit und einer außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft. Du bist eine tragende Säule des FC 34 Bierstadt und ein Vorbild für das Ehrenamt im Fußball“, heißt es in der Laudatio des Kreisfußballausschusses. Keine Frage, Moni Preuß, die uneigennützig anpackt, sich nie im Rampenlicht sieht, lebt gerne in der Vereinsgemeinschaft, die sie mit ihrem Einsatz fördert. „Du koordinierst das Vereinsheim, organisierst Veranstaltungen, unterstützt den Spielbetrieb im Hintergrund und bist Ansprechpartnerin für unzählige große und kleine Aufgaben. Gleichzeitig leitest du die Fußballcamps des Vereins und kümmerst dich als erste Kassiererin des Fördervereins um dessen finanzielle Belange“, ehrte Silke Sinning die passionierte FCBlerin. Monika Preuß wurde mit dem Ehrenamtspreis des HFV ausgezeichnet, verbunden mit einem Wochenende im Sporthotel Grünberg, dem Besuch eines besonderen Spiels nebst DFB-Ehrenurkunde und DFB-Armbanduhr - die Vereinsvertreter honorierten es mit lautstarkem und anhaltendem Applaus.