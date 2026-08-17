OB zieht Pokallose und verspricht Kunstrasen-Reparatur

Wiesbaden. Pokalauslosung im Rathaus-Festsaal während der Weinwoche - ein Ritual, das bei den Wiesbadener Fußballern keiner missen mag. Seit dem vergangenen Jahr mit einer Art „Top-Zuschlag“. Die Idee des von Jürgen Brose angeführten Kreisfußball-Ausschussteams, die Gelegenheit zu nutzen, um leuchtende Vorbilder der Fußball-Community im Rahmen der Auslosung zu ehren, wurde nach dem Start 2025 nahtlos fortgesetzt.
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Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende zog die Lose - Titelverteidiger Biebrich 02 muss zu A-Ligist S.K.C. Munzur - und äußerte sich zum beschädigten Kunstrasen der Sportanlage Niederfeld. Silke Sinning, Präsidentin des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), schaute gerne wieder vorbei, zog gemeinsam mit dem OB die Lose. Pokalspielleiter Siggi Maurer hatte alles perfekt vorbereitet.
Er sei „erschrocken“ gewesen, als er aus der Zeitung von der Absage des Verbandsliga-Derbys Türkischer SV gegen Biebrich 02 gelesen habe, sagte der OB und versprach eine umgehende Reparatur schadhafter Stellen auf dem Kunstrasenfeld Niederfeld. „Ich habe die Hoffnung, dass wir den Platz schnell wieder in einen bespielbaren Zustand bekommen“, verwies Mende auf fachkundige städtische Mitarbeiter. Und auf die bevorstehende Fertigstellung des nagelneuen Kunstrasens in Rambach. Man habe generell in puncto Infrastruktur „unglaublich viel erreicht“, sagt Mende im Wissen, dass vier Platzsanierungen anstünden. Man brauche schlicht mehr Mittel. Generell befinde sich der Fußball in Wiesbaden aber auf Erfolgskurs.
Was ohne die zahllosen Ehrenamtlichen nicht möglich wäre. Monika „Moni“ Preuß vom FC 34 Bierstadt, stilecht im Trikot mit der 34 erschienen, ist in dieser Hinsicht ein Musterbeispiel. „Dein Engagement ist geprägt von Herzblut, Verlässlichkeit, Bescheidenheit und einer außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft. Du bist eine tragende Säule des FC 34 Bierstadt und ein Vorbild für das Ehrenamt im Fußball“, heißt es in der Laudatio des Kreisfußballausschusses. Keine Frage, Moni Preuß, die uneigennützig anpackt, sich nie im Rampenlicht sieht, lebt gerne in der Vereinsgemeinschaft, die sie mit ihrem Einsatz fördert. „Du koordinierst das Vereinsheim, organisierst Veranstaltungen, unterstützt den Spielbetrieb im Hintergrund und bist Ansprechpartnerin für unzählige große und kleine Aufgaben. Gleichzeitig leitest du die Fußballcamps des Vereins und kümmerst dich als erste Kassiererin des Fördervereins um dessen finanzielle Belange“, ehrte Silke Sinning die passionierte FCBlerin. Monika Preuß wurde mit dem Ehrenamtspreis des HFV ausgezeichnet, verbunden mit einem Wochenende im Sporthotel Grünberg, dem Besuch eines besonderen Spiels nebst DFB-Ehrenurkunde und DFB-Armbanduhr - die Vereinsvertreter honorierten es mit lautstarkem und anhaltendem Applaus.
Der auch für Stefan Weigl vom SC Kohlheck und Markus Christ vom FV Delkenheim aufbrandete. „Trotz hoher beruflicher Belastung und deiner Verantwortung als Familienvater mit deiner Frau und zwei Kindern engagierst du dich seit Jahrzehnten mit großem Einsatz für den Fußball und den SC Kohlheck. Du bist damit nicht nur eine tragende Säule deines Vereins, sondern auch ein Vorbild für die jüngere Generation“, hieß es in der Würdigung für den SCK-Abteilungsleiter Stefan Weigl, der DFB-Ehrenurkunde und DFB-Uhr in Empfang nehmen durfte. Wie auch Markus Christ vom FV Delkenheim. „Selbst wenn gerade kein Training oder Spiel stattfindet, bist du für den Verein im Einsatz: mal hinter der Theke, mal als Elektriker, mal als IT-Fachmann oder beim Einkauf für die nächste Veranstaltung. Du redest nicht lange darüber, was getan werden müsste – du packst an, setzt um und hilfst dort, wo Hilfe gebraucht wird. Immer zuverlässig, selbstlos und ohne großes Aufheben“, erntete auch er große Anerkennung.
Männer, 1. Runde (im September): S.K.C. Munuzur - Biebrich 02 (Titelverteidiger), SG Germania - SKG 23 Wiesbaden, SV Blauer Club - Schierstein 08, TB Rambach (der nagelneue Kunstrasen soll im September bespielbar sein) - FC Bierstadt, SV Italia - SV Niedernhausen, SC Kohlheck - TuS Nordenstadt, VfB Westend - SV Hajduk, Spvgg. Sonnenberg - TuS Medenbach, SV Blau-Gelb - Freie Turnerschaft, PSV Grün-Weiß - FC Naurod, Schwarz-Weiß - SV Erbenheim, Spvgg. Igstadt - Kastel 46, TuS Dotzheim - FC Albania . - 2. Runde (im Oktober): Sieger Blau-Gelb/FTW - Türkischer SV, Rambach/Bierstadt - Dotzheim/Albania, CD Espanol - Germania/SKG 23, Hellas Schierstein - Italia/Niedernhausen, Kostheim 05 - Meso-Nassau, Sonnenberg/Medenbach - Westend/Hajduk, SV Bosna - SV Wiesbaden, SKV Sar Gebirge - SV Frauenstein, Spvgg. Amöneburg - Igstadt/Kastel 46, Blauer Club/S08 - SC Klarenthal, Kohlheck/Nordenst. - Schwarz-Weiß/SVE, SC Polonia - Munzur/Biebr. 02, FV Delkenheim - SC Gräselberg, FC Maroc - Kastel 06, VfR - Schierstein 13, FC Freudenberg - Grün-Weiß/Naurod. - Das Endspiel im Mai 2027 steigt beim SV Blau-Gelb.
Frauen: SV Wiesbaden - SV Erbenheim. - Halbfinale: Kastel 46 - FC Naurod, SC Klarenthal - SVW/SVE. - Das Endspiel steigt am 27. September beim FC Bierstadt.