Ob Wöllner TSG-Trainer werden sollte?

Pfeddersheim. Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Monaten muss Manuel Wöllner bei der TSG Pfeddersheim interimsweise „an der Linie“ einspringen. Beide Male holte er die Fußballer des Traditionsverein augenscheinlich zurück in die Erfolgsspur. So war es nach dem Abschied von Nauwid Amiri und noch eindrucksvoller nach der Trennung vergangene Woche von Marco Streker.

Die Frage, ob dem Landesligisten vergangenen Samstag gegen den FC Speyer unter der Regie von Streker ein ähnlicher Husarenstreich gelungen wäre wie nun unter Wöllner, ist rein akademischer Natur. Fakt aber ist, dass die TSG im dritten Saisonspiel ihren ersten Sieg feierte. Fakt ist auch, dass sie bei hochsommerlichen Temperaturen nach einer halben Stunde 0:2 zurücklag und die Partie trotzdem am Ende „glücklich“, so ein völlig heiserer Wöllner, 4:3 gewann.

Es war das zweite Mal in zehn Monaten, dass sich die TSG genötigt sah, den Trainer zu entlassen und Wöllner notgedrungen aus dem administrativen in den operativen Teil des Fußballgeschäfts bei der TSG Pfeddersheim wechselte. Beim ersten Mal übernahm er das verunsicherte Team nach einer unglaublichen Schlappe beim VfB Bodenheim. Prompt landete die TSG in der folgenden Partie gegen Basara Mainz ein achtbares 1:1. Noch erstaunlicher, dass der damalige Verbandsligist wenige Tage später im Pokal den FV Dudenhofen sogar bis ins Elferschießen zwang. Danach rückte Wöllner wieder in den Hintergrund, Marco Streker wurde neuer Trainer.

Die Reaktionen, die die Spieler nach den Trainertrennungen zeigen, scheinen System zu haben. Was die Frage aufwirft, ob Manuel Wöllner nicht gleich der Coach des Verbandsliga-Absteigers bleiben soll. Doch da winkt der Fußball-Enthusiast ab. Mit dieser Rolle habe er lange abgeschlossen: „Das kostet mich zu viel Nerven. Trainer sein macht Spaß, wenn man gewinnt. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist der Schuldige immer der Trainer.“ Das möchte er sich nicht mehr antun.

Aufgabenverteilung auf zwei weitere Schultern

Abgesehen davon sei es falsch, ihm alleine die Lorbeeren zuzuschreiben. Gleichen Anteil habe Marcell Öhler, der spielende Cotrainer, an diesen Trendwenden in der Performance der TSG: „Wir arbeiten gemeinsam mit der Mannschaft. Marcell kümmert sich mehr ums Taktische, ich schaue bei den Trainingseinheiten nach den Kraft-, Athletik und Stabilisationsübungen. Wir stimmen uns dabei ab. Das passt sehr gut“.

Mutmaßlich auch, weil sie den Fußball „in der Landes- und der Verbandsliga“ ähnlich interpretieren. Das sind Klassen, in denen ausgeklügelte Taktik eine untergeordnete Rolle spielt, sagt Wöllner. Es brauche keine Strategien, um aus Phasen des langen Ballbesitzes betont spielerische Lösungen zu entwickeln. Stattdessen sei es effizienter, aus einer sicheren Deckung heraus den Ball zu erobern und schnell nach vorne zu bringen. Den einen oder anderen bringen die Stürmer dann im Tor unter.

Formation erfolgreich umgestellt

Diese Philosophie schlägt sich in der taktischen Aufstellung nieder. Anders als sein Vorgänger, der die 3-5-2-Variante bevorzugt habe, bauten Wöllner und Öhler auf das erzkonservative 4-2-3-1-System und wurde am Ende dafür belohnt. Wobei sich die beiden diesen Erfolg nicht an die Fahne heften wollen. Stattdessen gebührten die Komplimente „der Mannschaft, in der jeder für jeden kämpfte. Die Laufbereitschaft und die Bereitschaft, Zweikämpfe anzunehmen, waren da“.

Zudem hielt Wöllner an seiner Überzeugung fest, „angeschlagene Spieler entweder von Beginn an auflaufen zu lassen oder gar nicht“. Unter den vier Angeschlagenen, deren Einsatz das Interimstrainerteam riskierte, war Fabio Schmidt, Herz und Kopf des TSG-Ensembles. Der Mut zahlte sich aus: Der Kapitän brachte seine Elf Sekunden vor und nach der Pause mit den beiden Toren zum 2:2 zurück ins Spiel. Er war der überragende Mann bei den Pfeddersheimern.

Schon Donnerstag in Grünstadt

Donnerstag kämpft die TSG abermals um Punkte. Beim VfR Grünstadt, ehe die Woche drauf das Prestigeduell daheim gegen TuS Neuhausen ansteht. In beiden Partien, so zeichnet sich ab, steht Wöllner an der Linie. Bei der Suche nach der Streker-Nachfolge lasse man sich Zeit, um die passende Lösung zu finden. Das sei in der gegenwärtigen Saisonphase „nicht einfach“. Erste Bewerbungen seien eingegangen, mit denen sich der Vorstand aber noch nicht befasst habe. Demnach sei das Gerücht, wonach der ehemalige Pfeddersheimer Cotrainer Steffen Litzel (bis Frühjahr 2023 Trainer beim FV Dudenhofen), heißer Kandidat ist, völlig aus der Luft gegriffen.