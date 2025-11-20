Oakfield siegt trotz Alu-Pech

Das Spiel begann direkt mit Vollgas: In der 4. Minute kam eine scharfe Hereingabe der Gäste in den Strafraum. Eigentlich hatte Scheee den Ball schon sicher – zumindest „ich-habe-ihn-zu-98%-sicher“-sicher –, doch aus dem Nichts wuchs plötzlich ein gegnerischer Fuß aus einem unmenschlich spitzen Winkel heran und bugsierte das Ding ins Tor. Der Torschütze machte am Ende einen Jubel der besonderen Art. Oakfield ließ sich nicht beirren, schob den Gegner hinten rein und erspielte Chance um Chance. Leider schien heute das Aluminium der beste Verteidiger der Gäste zu sein. Macher zog sich komplett ein, teilweise standen 7 Mann gleichzeitig im eigenen Strafraum. (Die Jungs waren so groß, dass man Lamczyk kaum gesehen hat – vermutlich hätte man zwischen den beiden Verteidigern eine Poststelle eröffnen können, so eng klebten sie an ihm.

Oakfields Alu-Pech-Liste las sich wie folgt, Lampi - Aluminium, Opfermann - Aluminium, Hofmeister – Aluminium, Hempel – Aluminium, Asche – Aluminium, Schorni in die Wolken. Und jedes Mal: Märkl mit einer scharfen Hereingabe, und jedes Mal: irgendwas oder irgendwer stand im Weg. Entweder ein Bein von Macher, ein Knie, ein Rücken, ein verirrter Schnürsenkel – oder wieder das Aluminium. Oakfield baute regelrecht einen Belagerungsring um das Macher-Tor. Macher kam dennoch zu vereinzelten Kontern – aber ungefährlich. Asche räumte alles ab, was in seine Nähe kam, und Scheeder hielt die 1 souverän fest. Nach 20:2 Torschüssen hatte Coach Hackethal genug und stellte um: Zwei-Mann-Abwehr, volle Offensive. Kühn alias “Schorni” wurde aus der Verteidigung nach vorne geschickt – und der Rest ist, wie man so schön sagt, selbstlaufende Fußballpoesie. In der 44. Minute legte Hempel den Ball nach innen, Schorni nahm an, zog mit ordentlich Druck ab– 1:1. Ein kollektives Aufatmen ging durch die Grubenstraße. „Weiter! Da geht noch was!“ Und es ging etwas.

In der 47. Minute nach weiteren harten Begegnungen mit dem Aluminium folgte endlich der Befreiungsschlag: Ecke Hempel, Schorni, köpft entspannt ein – 1:2. Hier brannte der Rasen, Macher warf nochmal alles rein, aber Oakfield spielte die Partie souverän zu Ende. Am Ende stand ein 1:2-Auswärtssieg, der sich nach 30:2 Torschüssen einfach nur richtig gut anfühlte. Scheeder zwar wieder nicht zu Null – aber der „Einer“ im Kasten steht trotzdem wie ein Fels. Schorni führt die Torschützenliste an und die Konkurrenz aus Lehrerkusen verlor gegen Orion. Ein Abend voller schöner Momente. Zum Abschluss ging’s wie immer zum „Döner des Vertrauens“. (Nur dass der Döner heute so weniger Vertrauen verdient hatte.)🦅