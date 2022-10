Oabo-Legende Wischinski verkündet Abschied Der 31-jährige Top-Stürmer wird seinen Heimatverein am Saisonende nach 25 Jahren verlassen

"Intern wissen bei uns alle schon seit ein paar Wochen Bescheid. Ich wollte den Verein nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nicht im Stich lassen und mithelfen, dass wir uns in der Kreisliga konsolidieren. Ich bin guter Dinge, dass wir diese Klasse halten werden und dann ist es für mich an der Zeit, Abschied zu nehmen. Bei meinem Heimatverein erlebte ich viele Highlights, die unbezahlbar sind. Ohne jegliche finanzielle Mittel über Jahre Bezirksliga zu spielen, ist eine große Leistung. Wir haben eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte entscheidend geprägt und darauf bin ich schon stolz. Gemeinsam mit den besten Kumpels so etwas zu erreichen - besser geht es nicht", sagt Florian Wischniski, der seit ein paar Monaten B-Lizenzinhaber ist und deshalb gerne ins Spielertrainergeschäft einsteigen möchte: "Meine Tendenz geht ganz klar in diese Richtung. Ich habe in meiner Laufbahn viel erleben dürfen, hatte ein paar sehr gute Trainer. Künftig möchte ich selbst in der Verantwortung stehen, natürlich auch gerne noch auf dem Platz stehen und dort vorangehen. Allerdings soll es schon eine sportlich ambitionierte Aufgabe sein."







Bevor Florian Wischinski erstmals den Verein wechseln wird, hat er aber noch eine Mission zu Ende zu bringen. Mit seinem Teamkameraden belegt der Angreifer, der sich bis dato elfmal in die Torschützenliste eintragen konnte, auf Tabellenplatz sieben der Kreisliga Donau-Laaber. Der Vorsprung zur Relegtionszone beträgt derzeit sechs Punkte. "Wir haben den Umbruch nach dem Abstieg relativ gut gemeistert. Die Mannschaft wurde deutlich verjüngt und ich bin davon überzeugt, dass Oabo auch mittel- und langfristig ein gestandener Kreisliga-Verein sein kann. Das sollte meiner Meinung nach auch das Ziel sein", meint das langjährige SpVgg-Aushängeschild.