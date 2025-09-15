O-Töne Regionalliga: »...sonst haben wir in der Liga nichts verloren«

Was war am vergangenen Wochenende in der Regionalliga Bayern geboten? Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch:

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II) "Am Ball haben wir uns sehr schwer getan, weil uns Würzburg gut gepresst hat. Kompliment an meine Mannschaft, wir haben bis zum Schluss alles versucht und sind dann meiner Meinung nach auch zum verdienten 1:1 noch gekommen."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Wir haben ein intensives Spiel von beiden Seiten gesehen. Es darf uns nicht passieren, dass wir durch so einen Elfmeter das 1:1 kassieren. Da müssen wir vorher das taktische Foul machen."

Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt) "Die Mannschaft hat es defensiv richtig, richtig gut gemacht. Da Bayreuth nur einen Schuss aufs Tor gebracht hat, denke ich schon, dass der Sieg verdient ist."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Eichstätt hat uns mit einfachen Mitteln verdient 2:0 geschlagen. Wir hatten es davor angesprochen, dass sie genau so spielen werden. Wir wollten nach dem Rückstand zu schnell den Ausgleich erzwingen - zu überhastet, zu wild in den Aktionen, anstatt es sauber weiter zu spielen."

Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II) "Brutal bitter, wie die letzten Wochen auch schon. Wir waren zweimal in Führung, ein schwieriges Spiel auf schwierigem Boden. In der Nachspielzeit werden wir in Überzahl eiskalt ausgekontert. Daran sieht man, dass wir noch brutal lernen müssen, sonst haben wir in der Liga nichts verloren."

Horst Diller (Co-Trainer SpVgg Ansbach)"Unsere Mannschaft hat absolut Moral bewiesen. Ich finde, auf diesem schwer zu bespielenden Boden läuferisch absolut überzeugt. Glück gehört natürlich auch dazu. Man kann aber in diesem Fall vom Glück des Tüchtigen reden."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Glückwunsch an Hankofen, am Ende haben sie das Spiel auch verdient gewonnen. Die Frage als Trainer von Bayern München ist natürlich: Weshalb? Die wichtigen Zweikämpfe hat überwiegend Hankofen für sich entschieden. Und das kann natürlich nicht sein."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Das Fazit ist: Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Leistung gebracht, die wir uns vorgenommen hatten. Es war energielos, nicht die Power, die wir gewohnt sind von uns. Sehr ärgerlich. Mit der zweiten Halbzeit bin ich total einverstanden, da sind wir mit einer ganz anderen Energie auf dem Platz gestanden. Es war klar, dass auch mal eine Niederlage dabei sein wird. Es ist nur die Frage, wir wir jetzt damit umgehen."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Das Fazit ist: Wir haben in der ersten Halbzeit nicht die Leistung gebracht, die wir uns vorgenommen hatten. Es war energielos, nicht die Power, die wir gewohnt sind von uns. Sehr ärgerlich. Mit der zweiten Halbzeit bin ich total einverstanden, da sind wir mit einer ganz anderen Energie auf dem Platz gestanden. Es war klar, dass auch mal eine Niederlage dabei sein wird. Es ist nur die Frage, wir wir jetzt damit umgehen." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient. Nach der Pause wussten wir, dass Unterhaching mit viel Druck kommen würde. Aber wir haben sehr wenige Torchancen zugelassen, müssen eigentlich den Sack in der ein oder anderen Situation eher zumachen, dann hätten wir nicht bis zum Schluss zittern müssen."

Das kam überraschend: 1. Saison-Niederlage der Hachinger zuhause gegen Außenseiter Aubstadt. – Foto: Sven Leifer



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Durch den Auftritt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein verdienter Sieg und ein Schritt nach vorne." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Durch den Auftritt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein verdienter Sieg und ein Schritt nach vorne." Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Die klare Niederlage meiner Mannschaft war gar nicht so klar. Meine Mannschaft hat 65 bis 75 Minuten lang eine brutale Partie hingelegt. Was wir gespielt haben, war sehr ordentlich. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so da wie noch in der ersten, es haben einfach die Körner gefehlt. Eine Englische Woche zehrt und dann hast du hierher auch noch sechseinhalb Stunde Busfahrt, das gibt`s auch nicht alle Tage."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Ein denkbar ungünstiger Start für uns. Wir geraten durch nen schmeichelhaften Elfmeter ins Hintertreffen. Buchbach hat uns dann mit einer reifen Spielanlage Probleme gemacht. Aber wir haben uns ins Spiel hineingefightet. Am Ende fällt das 1:1 aus meiner Sicht hochverdient und ich glaube, wenn das Spiel noch zwei bis drei Minuten länger gedauert hätte, hätten wir auch noch den Lucky Punch geschafft." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Ein denkbar ungünstiger Start für uns. Wir geraten durch nen schmeichelhaften Elfmeter ins Hintertreffen. Buchbach hat uns dann mit einer reifen Spielanlage Probleme gemacht. Aber wir haben uns ins Spiel hineingefightet. Am Ende fällt das 1:1 aus meiner Sicht hochverdient und ich glaube, wenn das Spiel noch zwei bis drei Minuten länger gedauert hätte, hätten wir auch noch den Lucky Punch geschafft." Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Memmingen hat Moral bewiesen und uns 90 Minuten einen Fight geliefert, hinten raus ein verdienter Punktgewinn für Memmingen. Wir müssen einfach das Spiel eher killen und hätten uns für die richtig, richtig gute erste Halbzeit belohnen müssen."

Last-Minute-Ausgleich für die Memminger gegen Buchbach. – Foto: Siegfried Rebhan



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Eine sehr ärgerliche Heimniederlage für uns. Wenn wir uns was vorwerfen lassen müssen, dann die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit. Mit der letzten Aktion vor der Pause hat dann Illertissen auch das 0:1 gemacht, dem wir dann in der zweiten Halbzeit hinterhergerannt sind." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)"Eine sehr ärgerliche Heimniederlage für uns. Wenn wir uns was vorwerfen lassen müssen, dann die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit. Mit der letzten Aktion vor der Pause hat dann Illertissen auch das 0:1 gemacht, dem wir dann in der zweiten Halbzeit hinterhergerannt sind." Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Es war fußballerisch kein allzu schönes Spiel von beiden Seiten. Unser Ziel war es in erster Linie hier drei Punkte einzufahren, das haben wir geschafft. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber heute war einfach wichtig, dass die Jungs zur richtigen Zeit das 1:0 erzielt haben. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden."



Roberto Hilbert (Cheftrainer Greuther Fürth II)

"Wir haben den Gegner über 90 Minuten unter Kontrolle gehabt. Durch einen individuellen Fehler kriegen wir das 1:1. Bitter, wenn du dann den Elfmeter nicht reinmachst, da mache ich aber keinem Spieler einen Vorwurf. Allerdings bin ich heute bedient." Roberto Hilbert (Cheftrainer Greuther Fürth II)"Wir haben den Gegner über 90 Minuten unter Kontrolle gehabt. Durch einen individuellen Fehler kriegen wir das 1:1. Bitter, wenn du dann den Elfmeter nicht reinmachst, da mache ich aber keinem Spieler einen Vorwurf. Allerdings bin ich heute bedient."

Maxi Reil und seine "Schwabenritter" sind weiter sieglos, aber der Keeper hielt seinem Team mit einem abgewehrten Elfmeter zumindest einen Zähler fest. – Foto: Wolfgang Zink





Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Es war ein intensives Spiel. Es ging gut hin und her, wenn auch ohne die ganz großen Torchancen. Es hätte auf beide Seiten kippen können. Ich denke, am Ende ein gerechtes Remis."