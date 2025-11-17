O-Töne Regionalliga: »Dann kommst du in dieser Liga unter die Räder«

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)
"Ein absolut verdienter Sieg für uns, auch in der Höhe. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und sogar noch einige Chancen liegen gelassen. Darüber will ich aber nicht meckern. Freut mich für die Jungs, jetzt sind wir wieder im Flow."
Partystimmung bei den Hachingern nach der 5:0-Gala gegen Vilzing. – Foto: Sven Leifer
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)
"Ein hochverdienter Sieg für Unterhaching. Auch in der Höhe mehr als verdient. Wir hatten einen sehr guten Torwart, ansonsten wäre es wohl noch höher ausgegangen."
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Die erste Halbzeit von uns war bodenlos. Keine Agressivität, keine Intensität, kein gar nichts einfach. Da bin ich echt enttäuscht von meiner Truppe. Deshalb haben wir auch das Spiel verloren, weil wir zu spät aufgewacht sind."
Matthias Rascher (Co-Trainer SpVgg Ansbach)
"Wir haben die ersten 60 Minuten ein super Spiel gemacht und hätten vielleicht das ein oder andere Tor mehr schießen können. Nach 60 Minuten haben wir so einen Dämpfer dringehabt und haben Bayreuth wieder zurückgelassen. Aber ich denke, es war im Grunde ein verdienter und wichtiger Auswärtssieg."
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)
"Ein intensives Spiel, wenn du 45 Minuten in Unterzahl bist. Bitter natürlich, wenn du in der 90 Minute das Gegentor kassierst. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Mannschaft, wir haben alles investiert."
Nach langem Kampf in Unterzahl mussten die Kickers noch ganz spät den Ausgleich schlucken. – Foto: Frank Scheuring
Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)
"Wir wussten um die Stärke und die hohe Qualität der Würzburger, kamen gut ins Spiel. Ärgerlich, dass wir eigentlich unverdient in Rückstand gerieten. Doch nach der Ampelkarte wurde es ein anderes Spiel und wir wurden glücklicherweise, weil erst spät, doch noch belohnt."
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)
"Ich denke, wir haben eine tolle Auswärtsleistung gebracht und das Spiel verdient gewonnen. Wir haben nix zugelassen und hätten es zum Schluss raus früher entscheiden müssen. Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)
"Eichstätt hat mit viel Leidenschaft verteidigt. Uns haben die Mittel gefehlt, um Chancen herauszuspielen. Mit zunehmender Spieldauer kam dann hinzu, dass sie unfassbar clever unfassbar viel Zeit von der Uhr genommen haben. Sie haben viele Standards gezogen und wir konnten als Mannschaft schwer Druck aufbauen."
Enttäuschung bei David Günes und den Memmingern nach der 0:1-Heimpleite gegen Eichstätt. – Foto: Siegfried Rebhan
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)
"Wir sind nicht gut reingekommen, man hat gemerkt, dass uns zwei Niederlagen im Kreuz stecken. Wir befinden uns gerade in einer leichten Verunsicherungsphase. Dann müssen wir auch noch das 0:1 schlucken, was für so ein Heimspiel maximal unglücklich ist. Die Reaktion auf den Rückstand war aber dann tiptop. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr umkämpftes, sehr zerfahrenes Spiel."
Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)
"Eine sehr offene, temporeichen Partie. Ich denke, wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, trotz der schweren Beine aus dem Pokalspiel gegen Sechzig. Meine Mannschaft hat sehr viel Leidenschaft gezeigt. Ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung."
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)
"Da sieht man einfach, dass vieles gegen einen läuft, wenn man unten drin steht und vieles für einen läuft, wenn man oben steht. Speziell in der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft null Komma null Vorwurf machen. Der einzige Vorwurf ist, leider wie so oft in dieser Saison, dass wir den Ball einfach viel zu selten über die Linie drücken können."
Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)
"In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff. Nach dem Führungstreffer mussten wir in der zweiten Halbzeit viel verteidigen. Da hat uns Augsburg unter Druck gesetzt und das Spiel hätte durchaus auch anders ausgehen können. Aber am Ende nehmen wir gerne die drei Punkte mit."
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Patrick Choroba (spielender Co-Trainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Die Bereitschaft, jeden Zweikampf anzunehmen und den gewinnen zu wollen, hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Und dann kommst du in dieser Liga unter die Räder."Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)
"Ein verdienter Auswärtssieg. Wir sind auch in der Höhe verdient mit 4:0 in die Pause gegangen. Dem Spielstand ein bisschen geschuldet, sind wir dann ein wenig zu passiv und ein wenig zu unsauber geworden. Aber im Endeffekt haben wir nichts anbrennen lassen."
Ernüchterung pur: Aschaffenburgs Sportvorstand Felix Magath sah nach dem Personalbeben am Schönbusch eine 1:4-Pleite seiner Mannschaft bei der SpVgg Greuther Fürth II. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)
"Ich bin erleichtert, dass wir den ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren haben. Die Jungs haben wieder alles auch sich herausgeholt, die volle Energie auf den Platz gebracht und konnten sich für den Aufwand endlich auch einmal belohnen."
Daniel Soldevilla (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)
"Wir sind ganz schwer ins Spiel gekommen, das war aber auch so zu erwarten hier in Fürth. Wir haben dann auch zwei Eier reinbekommen. Danach hatten wir das Spiel eigentlich gut im Griff. Dann bestrafen wir uns allerdings wieder selber mit der gelb-roten Karte, wobei ich sagen muss, dass man die nicht geben muss. Es war definitiv keine Schwalbe. Auch in Unterzahl haben wir es lange gut gemacht, mit dem dritten Gegentreffer ist halt dann auch die Moral gefallen."