O-Töne Regionalliga: »Dann kommst du in dieser Liga unter die Räder«

Der 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern stand am vergangenen Wochenende an. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch:

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Die erste Halbzeit von uns war bodenlos. Keine Agressivität, keine Intensität, kein gar nichts einfach. Da bin ich echt enttäuscht von meiner Truppe. Deshalb haben wir auch das Spiel verloren, weil wir zu spät aufgewacht sind." Matthias Rascher (Co-Trainer SpVgg Ansbach) "Wir haben die ersten 60 Minuten ein super Spiel gemacht und hätten vielleicht das ein oder andere Tor mehr schießen können. Nach 60 Minuten haben wir so einen Dämpfer dringehabt und haben Bayreuth wieder zurückgelassen. Aber ich denke, es war im Grunde ein verdienter und wichtiger Auswärtssieg."

Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing) "Ein hochverdienter Sieg für Unterhaching. Auch in der Höhe mehr als verdient. Wir hatten einen sehr guten Torwart, ansonsten wäre es wohl noch höher ausgegangen."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Ein absolut verdienter Sieg für uns, auch in der Höhe. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und sogar noch einige Chancen liegen gelassen. Darüber will ich aber nicht meckern. Freut mich für die Jungs, jetzt sind wir wieder im Flow."

Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Ich denke, wir haben eine tolle Auswärtsleistung gebracht und das Spiel verdient gewonnen. Wir haben nix zugelassen und hätten es zum Schluss raus früher entscheiden müssen.Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Eichstätt hat mit viel Leidenschaft verteidigt. Uns haben die Mittel gefehlt, um Chancen herauszuspielen. Mit zunehmender Spieldauer kam dann hinzu, dass sie unfassbar clever unfassbar viel Zeit von der Uhr genommen haben. Sie haben viele Standards gezogen und wir konnten als Mannschaft schwer Druck aufbauen."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen) "Wir wussten um die Stärke und die hohe Qualität der Würzburger, kamen gut ins Spiel. Ärgerlich, dass wir eigentlich unverdient in Rückstand gerieten. Doch nach der Ampelkarte wurde es ein anderes Spiel und wir wurden glücklicherweise, weil erst spät, doch noch belohnt."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Ein intensives Spiel, wenn du 45 Minuten in Unterzahl bist. Bitter natürlich, wenn du in der 90 Minute das Gegentor kassierst. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Mannschaft, wir haben alles investiert."



"Wir sind nicht gut reingekommen, man hat gemerkt, dass uns zwei Niederlagen im Kreuz stecken. Wir befinden uns gerade in einer leichten Verunsicherungsphase. Dann müssen wir auch noch das 0:1 schlucken, was für so ein Heimspiel maximal unglücklich ist. Die Reaktion auf den Rückstand war aber dann tiptop. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr umkämpftes, sehr zerfahrenes Spiel."



"Eine sehr offene, temporeichen Partie. Ich denke, wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, trotz der schweren Beine aus dem Pokalspiel gegen Sechzig. Meine Mannschaft hat sehr viel Leidenschaft gezeigt. Ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung."



"Da sieht man einfach, dass vieles gegen einen läuft, wenn man unten drin steht und vieles für einen läuft, wenn man oben steht. Speziell in der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft null Komma null Vorwurf machen. Der einzige Vorwurf ist, leider wie so oft in dieser Saison, dass wir den Ball einfach viel zu selten über die Linie drücken können."

"In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff. Nach dem Führungstreffer mussten wir in der zweiten Halbzeit viel verteidigen. Da hat uns Augsburg unter Druck gesetzt und das Spiel hätte durchaus auch anders ausgehen können. Aber am Ende nehmen wir gerne die drei Punkte mit."



"Die Bereitschaft, jeden Zweikampf anzunehmen und den gewinnen zu wollen, hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Und dann kommst du in dieser Liga unter die Räder."



Patrick Choroba (spielender Co-Trainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Die Bereitschaft, jeden Zweikampf anzunehmen und den gewinnen zu wollen, hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Und dann kommst du in dieser Liga unter die Räder."Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)"Ein verdienter Auswärtssieg. Wir sind auch in der Höhe verdient mit 4:0 in die Pause gegangen. Dem Spielstand ein bisschen geschuldet, sind wir dann ein wenig zu passiv und ein wenig zu unsauber geworden. Aber im Endeffekt haben wir nichts anbrennen lassen."

