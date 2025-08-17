NW entscheidet Spiel am Hainberg

Nach Anpfiff von Schiedsrichter Franz Stula (Oberweimar), der vor den Augen seiner Zunft das Spiel leitete, übernahmen die Gäste von der Ilm die Initiative und besaßen durch Hannes Wagenknecht die erste Torgelegenheit (2.). Der Gastgeber, der Verletzungs bedingt in der Urlaubszeit ausschließlich Spieler aus seiner Reserve-Elf auf der Bank hatte, musste sich erst finden. Hannes Wagenknecht (11.) aus 17 Metern, Maik Zentgraf frei vor dem Strafraum (19.), Nico Schmidt aus 18 Metern noch abgefälscht (20.) und Maximilian Heinze aus derselben Distanz verfehlten bei den nächsten Torannäherungen des FSV Gräfinau-Angstedt jeweils das Ziel. Der TSV Bad Blankenburg sparte bei hochsommerlichen Temperaturen 30 Minuten seine Körner und zeigte sich dann im Schluss-Drittel der ersten Spielhälfte. FSV-Hüter Franz Lock parierte stark den Schuss durch Marvin Pohlenz (30.). Benno Ewigleben verpasste um zwei Haare den Eckstoß durch Janek Hegewald am zweiten Pfosten (31.). Jonas König aus 8 Metern und Philipp Vofrei (35.) aus 10 Metern (35.) nutzten ihre Optionen auf das 1:0 in der ersten TSV-Drangphase nicht konsequent. Auch Patrick Fiur hatte nach Freistoß durch Janek Hegewald den Führungstreffer auf dem Kopf (40.). Den Schlusspunkt unter eine umkämpfte erste Spielhälfte hätte auf der Gegenseite Jonas Muth setzen können, der aus Nahdistanz das Spielgerät am langen Pfosten um einen Hauch verfehlte. Eine Halbzeit-Führung des FSV wäre verdient gewesen. So aber hieß der Halbzeitstand 0:0. Die Gäste hatten aus ihrem Chancenplus kein Kapital schlagen können.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes begegneten sich beide Teams mit offenen Visier. Oliver Risch verpasste mit einem Kopfball nach Einwurf das 0:1 (46.). Nach gutem Vorstoß fand Bad Blankenburgs auffälligster Spieler, Janek Hegewald, in der torgefährlichen Zohne keinen Zielspieler (48.). Der nicht weniger fleißige Patrick Fiur zielte aus 18 Metern knapp daneben (51.). Auf der Gegenseite konnte sich der emsige Nico Schmidt nicht für seinen Sturmlauf belohnen (58.). FSV-Torjäger Maik Zentgraf zog immer wieder an seinen Ketten und beanspruchte in der 64.Spielminute einen Strafstoß für sich. Den gab es jedoch berechtigt auf der Gegenseite als Jonas König durch ein unvorsichtiges Foulspiel in der gegnerischen Box gestoppt wurde. Der Gefoulte selbst verwandelte mit royaler Präzision zum 1:0 (FEM; 65.). Keine zwei Minuten später führte dasselbe Procedere auf der anderen Seite zum 1:1. Für die Elf von FSV-Coach Christian Zentgraf zeigte sich Maximilian Heinze ebenfalls als sicherer Schütze - Ausgleich (FEM; 67.). Es folgte innovativ aber nicht regelkonform eine "schnelle Mitte", die in das Fifa-Regelwerk aufgenommen werden sollte. Das Tauziehen um die vollen drei Zähler ging nun in die Crunch-Time. Maximilian Heinze wollte gleich mit einem Distanzschuss nachlegen (70.). Janek Hegewald antworte darauf mit dem selben Mittel (73.). TSV-Trainer Christoph Albrecht gab dem Spiel seiner Jungs mit der Einwechslung des dribbelstarken Nils Schubert einen frischen Impuls (75.). Maurice Günschmann, der ebenfalls Dribbling-Skills besitzt, konnte im letzten Moment auf dem Weg zum 1:2 geblockt werden (79.). Danach kam es zur Spielentscheidung: Die TSV-Eigengewächse Janek Hegewald und Nick Wipprecht filetierten mit einem doppelten Doppelpass die Gästeabwehr. Letzterer blieb allein vor Torhüter Franz Lock stabil und belohnte sich für eine professionelle Saisonvorbereitung mit dem spielentscheidenden Treffer - 2:1 (80.). Nun war der Gastgeber on fire. Robert Krämer verpasste nach Eckstoß am kurzen Eck per Kopfball aus 5 Metern das 3:1 (85.). FSV-Torhüter Franz Lock hielt mit gutem Stellungsspiel und langen Fingern sein Team im Spiel, als Jonas König nach Tempogegenstoß an der Strafraumgrenze zum letzten Umkehrschwung ansetzen wollte (87.). Die Gäste warfen danach alles nach vorn. Aber die TSV-Abwehr um Robert Krämer, Benno Ewigleben und Mateusz Szymanski war in der Luft und am Boden nicht aushebelbar. Spätestens als die letzte Flanke im Spiel auf dem Dach des TSV-Tor landete, war klar, dass der Dreier am Hainberg bleiben sollte (90.+3). Am Ende belohnte der Fußballgott die fehlerfreie Ausführung des doppelten Doppelpasses mit 3 Punkten und ließ NW mit seinem Team jubeln.