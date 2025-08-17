NW entscheidet Spiel am Hainberg

In einer Partie auf durchschnittlichem KOL-Niveau entschied der der blitzsauber herausgespielte Treffer von TSV-Eigengewächs NW (80.) letztendlich vor 99 Zuschauern und fast 30 Schiedsrichterbeobachtern am Hainberg über Sieg und Niederlage.
Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes begegneten sich beide Teams mit offenen Visier. Oliver Risch verpasste mit einem Kopfball nach Einwurf das 0:1 (46.). Nach gutem Vorstoß fand Bad Blankenburgs auffälligster Spieler, Janek Hegewald, in der torgefährlichen Zohne keinen Zielspieler (48.). Der nicht weniger fleißige Patrick Fiur zielte aus 18 Metern knapp daneben (51.). Auf der Gegenseite konnte sich der emsige Nico Schmidt nicht für seinen Sturmlauf belohnen (58.). FSV-Torjäger Maik Zentgraf zog immer wieder an seinen Ketten und beanspruchte in der 64.Spielminute einen Strafstoß für sich. Den gab es jedoch berechtigt auf der Gegenseite als Jonas König durch ein unvorsichtiges Foulspiel in der gegnerischen Box gestoppt wurde. Der Gefoulte selbst verwandelte mit royaler Präzision zum 1:0 (FEM; 65.). Keine zwei Minuten später führte dasselbe Procedere auf der anderen Seite zum 1:1. Für die Elf von FSV-Coach Christian Zentgraf zeigte sich Maximilian Heinze ebenfalls als sicherer Schütze - Ausgleich (FEM; 67.). Es folgte innovativ aber nicht regelkonform eine "schnelle Mitte", die in das Fifa-Regelwerk aufgenommen werden sollte. Das Tauziehen um die vollen drei Zähler ging nun in die Crunch-Time. Maximilian Heinze wollte gleich mit einem Distanzschuss nachlegen (70.). Janek Hegewald antworte darauf mit dem selben Mittel (73.). TSV-Trainer Christoph Albrecht gab dem Spiel seiner Jungs mit der Einwechslung des dribbelstarken Nils Schubert einen frischen Impuls (75.). Maurice Günschmann, der ebenfalls Dribbling-Skills besitzt, konnte im letzten Moment auf dem Weg zum 1:2 geblockt werden (79.). Danach kam es zur Spielentscheidung: Die TSV-Eigengewächse Janek Hegewald und Nick Wipprecht filetierten mit einem doppelten Doppelpass die Gästeabwehr. Letzterer blieb allein vor Torhüter Franz Lock stabil und belohnte sich für eine professionelle Saisonvorbereitung mit dem spielentscheidenden Treffer - 2:1 (80.). Nun war der Gastgeber on fire. Robert Krämer verpasste nach Eckstoß am kurzen Eck per Kopfball aus 5 Metern das 3:1 (85.). FSV-Torhüter Franz Lock hielt mit gutem Stellungsspiel und langen Fingern sein Team im Spiel, als Jonas König nach Tempogegenstoß an der Strafraumgrenze zum letzten Umkehrschwung ansetzen wollte (87.). Die Gäste warfen danach alles nach vorn. Aber die TSV-Abwehr um Robert Krämer, Benno Ewigleben und Mateusz Szymanski war in der Luft und am Boden nicht aushebelbar. Spätestens als die letzte Flanke im Spiel auf dem Dach des TSV-Tor landete, war klar, dass der Dreier am Hainberg bleiben sollte (90.+3). Am Ende belohnte der Fußballgott die fehlerfreie Ausführung des doppelten Doppelpasses mit 3 Punkten und ließ NW mit seinem Team jubeln.