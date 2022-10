Nuxoll wird zum Matchwinner für Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt gewinnt mit 1:0 gegen Atlas Delmenhorst.

79 Minuten waren gespielt, als sich der gerade eingewechselte Dane Kummerfeld den Ball zum Eckball griff. Die Kugel landete auf dem Kopf von Yannik Nuxoll, der zunächst an Torhüter Eike Bansen scheiterte, den Ball dann aber im zweiten Versuch über die Linie drückte. Grenzenloser Jubel bei der Eintracht, die vor dem Spiel eine weitere Hiobsbotschaft verkraften musste: Jonas Behounek hat sich im Spiel gegen Blau-Weiß Lohne einen Teilabriß der Sehne zugezogen und wird nun wochenlang fehlen. Gute Besserung an dieser Stelle, Jonas!

Eine Qualität des Eintracht-Kaders, die Trainer Olufemi Smith immer wieder hervor hebt, ist die Ausgeglichenheit des Kaders. Das bewies sich bereits gegen Lohne und auch diesmal sollte der Trainer wieder recht behalten. "Riesen-Kompliment an meine Mannschaft, wie sie das momentan wegsteckt. Wie die Jungs, die bisher nicht so in der ersten Reihe standen, einsteigen wenn Leistungsträger ausfallen und sofort ihre Leistung auf den Platz bringen, nötigt mir den größten Respekt ab." Das Kompliment ging unter anderem in Richtung von Marc Bölter ("Er hat das defensiv sehr gut gemacht"), der zum ersten Mal in der Regionalliga in der Startelf stand und Jonas Behounek im defensiven Mittelfeld sehr gut vertrat Neben Bölter spielten gegenüber dem Lohne-Spiel auch Elias Saad (für Nils Brüning) und Dylan Williams (für Rico Bork) in der ersten Elf.

Ausgeglichenheit war auch auf dem Spielfeld Trumpf. Die ersten 45 Minuten gingen ziemlich ereignislos über die Bühne. Norderstedt hatte in einer relativ ausgeglichenen Halbzeit optische Vorteile, Torchancen waren jedoch absolute Mangelware. Dylan Williams war der erste, der für so etwas wie Torgefahr sorgte, scheiterte jedoch am Delmenhorster Keeper Bansen (15.). Kurz vor der Pause meldete die Eintracht noch zwei Mal mit Halbchancen vor dem Gehäuse der Delmenhorster: Leo Weichert klärte eine Tjark Hildebrandt-Flanke per Kopf zur Ecke. Der Eckball landete über Umwege erneut bei Williams, der den Ball unter Bedrängung deutlich über das Tor schoß (35.), vier Minuten später rutschte dem US-Amerikaner der Ball über den Spann, so dass auch diese Chance verpuffte (39.).

Norderstedt kam gut aus der Pause: Keine Sechzig Sekunden waren gespielt, als Hildebrandt sich stark auf rechten Seite durchsetzte. Seinen Schuß auf die kurze Ecke konnte Bansen vor die Füße von Juri Marxen parieren, dessen Direktabnahme erneut bei Bansen endete (46.).

Man merkte, dass Delmenhorst wollte, aber so richtig ging der Fuß nicht von der Bremse. "Jeder, der öfter hierher kommt, hat gesehen, dass wir sehr verunsichert gewirkt haben", gab Atlas-Trainer Key Riebau nach der Partie zu Protokoll. "Dass, was wir uns vorgenommen haben, haben wir defensiv über weite Strecken vernünftig verteidigt, das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber was offensichtlich gefehlt hat ist alles, was mit dem eigenen Ballbesitz zu tun hat. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen, hatten nur eine Ecke." Norderstedt-Torhüter Lars Huxsohl verbrachte einen ungewohnt ruhigen Nachmittag: Erst nach 52 Minuten wurde es zum ersten Mal gefährlich, als der eingewechselte Oliver Schindler einen Freistoß ans Außennetz setzte.

Abgesehen von der Möglichkeiten konnte Norderstedt die Partie unter Kontrolle bringen und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. So wie durch Elias Saad, der nicht die Form der letzten Wochen hatte, nach 62 Minuten aber dennnoch zum Mann des Spiels hätte werden können. Sein Abschluß nach Zuspiel von Pelle Hoppe landete am Außennetz. Fünf Minuten später ging es über Marxen schnell nach vorne. Er spielte Elias Saad an, der ihn sofort auf die linke Seite weiterleitete. Dort waren sich jedoch Nils Brüning und Pelle Hoppe nicht einig, wer den Ball nehmen sollte. Brüning war schließlich derjenige, der den Abschluß suchte, erneut war der glänzend aufgelegte Torhüter Bansen Endstation.

Dann waren es wieder die Gäste, die Torgefahr anmeldete: Ousman Touray wich - glücklicherweise, sonst wäre es ziemlich rot geworden - auf der linken Offensivseite einer Grätsche von Yannik Nuxoll aus, zog Richtung Grundlinie und suchte von dort den Weg zum Tor: Sein Schuß landete am Außennetz (72.). Alles, was die Partie in der Schlußphase noch an Torgefahr zu bieten hatte, war das Tor des Tages durch Yannik Nuxoll, welches in dieser intensiven und in der Schlußphase, in der gefühlt über jedes Foul (oder nicht-Foul) diskutiert wurde, auch emotionalen Partie am Ende die drei Punkte einbrachte. "Wir wussten, dass Delmenhorst und auf Augenhöhe begegnen wird", so unser Trainer. "Wir waren über weite Strecken des Spiels die aktivere, spielbestimmende Mannschaft und sind megaglücklich, dass wir hier bestehen konnten."

Damit rückt Eintracht zumindest vorübergehend auf den achten Tabellenplatz vor. Am Samstag (14.00 Uhr) ist der FC Teutonia 05 zu Gast im Edmund-Plambeck-Stadion. Für das Spiel hat der Trainer zwei Wünsche: Wiedergutmachung für die Niederlage im Pokal-Halbfinale der vergangenen Saison. Und die Krönung des "goldenen Oktober" mit dem vierten Sieg in Folge.