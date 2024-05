Nutzungsverbot für die Bremer Brücke

Die Bremer Brücke, ein Symbol für Nostalgie und Tradition im deutschen Fußball, ist auch ein Ort, der immer wieder Renovierungsarbeiten erfordert, um seine fast 90-jährige Geschichte fortzusetzen. Nach einer regelmäßigen gutachterlichen Prüfung der Dachkonstruktionen in der vergangenen Woche musste der VfL Osnabrück aufgrund festgestellter Mängel eine vorübergehende Nutzungsuntersagung für die Bremer Brücke erhalten. Die Entscheidung wurde unverzüglich der DFL Deutsche Fußball Liga mitgeteilt, und Maßnahmen zur Lösung des Problems sollen schnellstmöglich ergriffen werden.

Die Dachkonstruktion der Bremer Brücke steht schon länger im Fokus, um ein sicheres Stadionerlebnis in Osnabrück zu gewährleisten. Vor Jahren wurde angeordnet, das mit Asbestzement gedeckte Dach alle fünf Jahre zu überprüfen. Vor zwei Jahren wurde diese Überprüfung aufgrund wahrgenommener Strukturveränderungen jährlich durchgeführt. Bei der letzten Begutachtung wurden nun vertiefende Analysen der Holzträger durchgeführt, die aufgrund einiger problematischer Träger sofortiges Handeln erforderten.

Dr. Michael Welling, kaufmännischer Geschäftsführer des VfL Osnabrück, erklärte: „Seit dem letzten Jahr lassen wir die Dächer des Stadions jährlich von Experten prüfen. Während vor einem Jahr noch kein Handlungsbedarf bestand, ergab das jüngste Gutachten letzte Woche eine neue Situation. Der Zustand der Holzleimbinder der Ostkurve erlaubt keine weitere Nutzung des Stadions in seiner aktuellen Form ohne notwendige Maßnahmen. Die zuständigen Behörden haben daher eine Nutzungsuntersagung für das gesamte Stadion ausgesprochen.“

Die Oberbürgermeisterin von Osnabrück, Katharina Pötter, erklärte: „Die in dieser Woche von einem Gutachter festgestellten Schäden sind so gravierend, dass uns leider keine andere Wahl bleibt, als ein sofortiges Nutzungsverbot für das Stadion an der Bremer Brücke auszusprechen.“

Der VfL Osnabrück arbeitet intensiv daran, Sofortmaßnahmen zur Sicherheit der Stadionbesucher und Mitarbeiter zu ergreifen. Die DFL wird den Sachverhalt prüfen, und die Tickets für die betroffenen Spiele behalten vorerst ihre Gültigkeit.