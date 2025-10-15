Nutzt der FCVE das Momentum? Geratskirchen zu Gast in Eberspoint

Der FCVE hat in den letzten zwei Wochen seine Hausaufgaben gemacht: Sowohl in Ulbering als auch letzte Woche in Hebertsfelden krallten sich Langmeier und Co. je drei Punkte. Mit einem Heimsieg gegen Geratskirchen am Sonntag hat man nun die Chance sich zumindest vorübergehend an die beiden Spitzenteams Landau und Wittibreut anzupirschen. Im Heimspiel gegen Geratskirchen geht man zumindest als klarer Favorit in die Partie.
Trotz der aktuellen Tabellenkonstellation ist man beim FCVE aber gewarnt: Die DJK war die einzige Mannschaft, welche die Vilstallöwen in der Rückrunde der Vorsaison bezwingen konnte (1:0), dank einer starken kämpferischen Leistung. FCVE-Coach Andreas Kirschner erwartet deshalb auch einen schwierigen Gegner: „Mit Geratskirchen kommt ein unangenehmer, schwer zu bespielender Gegner zu uns nach Eberspoint. Die Rückrundenpartie muss uns Warnung genug sein, Geratskirchen nicht auf die Schulter zu nehmen. Die sehr tiefstehende Mannschaft verteidigt leidenschaftlich und gibt nur sehr wenig Räume im letzten Drittel. Gleichzeitig haben sie mit Stefan Kronberger einen Standardspezialisten, der jeden Standard rund um den 16er brandgefährlich macht.“
Der Trend ist aktuell bei der DJK nicht so wirklich „Friend“: Einzig das erste Saisonspiel in Hebertsfelden konnte mit 2:0 gewonnen werden. Danach gab es maximal einen Zähler – am vergangenen Wochenende musste man im „Big-Point-Spiel“ zu Hause beim 2:4 die Punkte an Ulbering abgeben Aber: Kronberger und Co. haben auch schon gezeigt, dass man in der Liga mithalten kann. Unter anderem konnte man zu Hause gegen den Tabellenzweiten Wittibreut ein 1:1 erkämpfen. Auch die knappen Ergebnisse zeigen, dass die DJK sich auch am Sonntag mit allen Mitteln wehren wird.
Bei den Vilstallöwen hingegen will man jetzt das Momentum nutzen, um sich an der Spitzengruppe oben festzusetzen. Auch die Heimbilanz soll aufgebessert werden. Kirschner weiter: „ …Jedoch sind wir uns unserer Stärken auch bewusst und können mit viel Selbstvertrauen in die Heimpartie gehen. Aktuell ist unsere Heimbilanz noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, weshalb wir alles daran setzen, die drei Punkte in Eberspoint zu lassen.“
Beim FCVE II war am vergangenen Wochenende leider wieder Wunden lecken angesagt: Trotz 3:1 Halbzeitführung drehte der Tabellenführer Geisenhausen in der zweiten Halbzeit die Partie. Aber: Das spielerische Potenzial ist wieder aufgeblitzt. Nun gilt es im Heimspiel gegen Rapid Vilsheim sich endlich wieder eine „Beute zu krallen“ und sich für die Aufwände zu belohnen. Der FCVE III hingegen befindet sich nach dem glücklichen 4:3 Auswärtssieg in Geisenhausen Mitten im Titelrennen der Reserveliga und will im Vorspiel der zweiten Mannschaft nachlegen.