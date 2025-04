„Nutzen einfach unsere Chancen nicht“ – Olching verliert das Kellerduell gegen Wertingen

Für den SC Olching wird die Luft im Abstiegskampf dünner: Im wichtigen Spiel gegen den TSV Wertingen klebte der SCO-Offensive das Pech an den Schuhen.

Olching – Einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt musste der SC Olching hinnehmen. Im Kellerduell mit dem Tabellenvorletzten TSV Wertingen verloren die Amperstädter mit 0:1 (0:1). Es ist die zweite Niederlage in Folge bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, nachdem der SCO zuvor sechs Partien lang ungeschlagen geblieben ist und dabei gleich drei Spitzenteams der Landesliga bezwungen hat.

Warum man sich aber gegen Mannschaften aus dem Keller so schwertut, darauf hatte auch SCO-Trainer Felix Mayer keine Antwort: „Es ist nicht so, dass wir bewusst leichter schießen gegen Mannschaften, die unter uns stehen.“ Doch irgendwie fehlten gegen Wertingen die letzten Prozentpunkte, um den Ball über die Linie zu bugsieren.

Dauerbelagerung ohne Torerfolg

An Einschussmöglichkeiten bestand für die Olchinger wahrlich kein Mangel. Insbesondere direkt nach der Pause belagerten die Gastgeber das Tor von Wertingen regelrecht und zwangen TSV-Keeper Simon Reithmeier dreimal zu Paraden. Wobei Mayer einschränkte: „Wir lassen ihn da auch gut aussehen.“ Halten müsse er jeden davon. Zu unpräzise oder drucklos gerieten die Olchinger Abschlüsse.

Die besten Möglichkeiten hatte derweil SCO-Dribbelkünstler Agon Bashota. Direkt vor der Halbzeit lief er alleine auf Wertingens Schlussmann zu, konnte das Spielgerät aber nicht in den Maschen unterbringen. Im zweiten Durchgang überwand er zwar nach schöner Kombination frei stehend aus elf Metern den TSV-Torwart. Doch ein Wertinger Verteidiger kratzte den Ball noch von der Linie. „Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht“, monierte Mayer deshalb nach der Partie.

Freistoß-Kracher führt zum einzigen Tor

Die hatten die Gastgeber über weite Strecken klar bestimmt. Wertingen beschränkte sich weitgehend aufs Verteidigen. Ihr einziges offensives Mittel waren lange Bälle. Ein solcher führte aber zum einzigen Tor. Nach einem langen Schlag ging Olchings Kevin Roth zu zögerlich Richtung Spielgerät und wusste sich schließlich nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Freistoß aus knapp 20 Metern jagte Christoph Prestel in den Knick (27.). „Den macht er überragend“, musste auch Mayer anerkennen.

Weniger überragend fand der SCO-Coach dagegen die Schiedsrichterleistung. „Er muss sich fragen, ob sein Auftreten der Liga angemessen war und ob er einen Spielfluss zugelassen hat.“ Eine sehr kleinliche Linie – am Ende verteilte Fotios Seimenis neun gelbe Karten – ließ die Begegnung nie so richtig in Schwung kommen. Doch daran will Mayer die Niederlage nicht festmachen. „Wir müssen auf uns selbst schauen.“ (Thomas Benedikt)