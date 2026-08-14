Nutz deine Chance und sei dabei! "Zukunft zum Anfassen" – Die 15. Ausbildungsplatzmesse 2026 der Wirtschaftsjunioren Saarland in Saarbrücken von Niels Wanke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Firmen und Betriebe der Region, Institutionen und mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher werden am 22. August bei der Messe dabei sein. – Foto: BeckerBredel/WJS

Alle, die jetzt eine Ausbildung starten wollen, sollten sich den Termin gut vormerken: Schau bei der Messe in Saarbrücken vorbei! Zahlreiche Aussteller sind wieder vor Ort, wenn am 22. August von 9 bis 16 Uhr eine der größten Ausbildungsplatzmessen im Saarland ihre Pforten öffnet.

Alles zu Ausbildung, dualem Studium und Beruf In der Congresshalle in Saarbrücken wird sich an diesem Tag alles um duale Ausbildung, Azubi-Lehre, ausbildende Unternehmen und eine spannende berufliche Zukunft in einem tollen Arbeitsumfeld drehen. Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher werden wieder zur „Zukunft zum Anfassen“ erwartet. Ab sofort kannst du dich online auf www.zza.saarland über die Messe informieren.

Was erwartet dich auf der "Zukunft zum Anfassen"? Schülerinnen und Schüler können sich auf der Messe umfassend informieren und erste Kontakte zu interessanten Unternehmen aus der Region knüpfen. Gemeinsam mit den erfahrenen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern können Bewerbungsunterlagen geprüft, Vorstellungsgespräche simuliert und sogar kostenlose Bewerbungsfotos gemacht werden.

– Foto: WJS

Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es und was bieten dir die Ausbildungsbetriebe? Diese und ähnliche Fragen lassen sich mit einem Besuch der Messe viel einfacher beantworten. Und auch für die Unternehmen ist die Messe eine exklusive Gelegenheit, neue Auszubildende kennenzulernen, denn hier erreichen sie weit über 5000 Besucher an einem Tag. Außerdem gibt es ein tolles Gewinnspiel, für das du dich in den Lostopf eintragen lassen kannst.

„Wer hierherkommt, hat wirklich Interesse“ Firmen sind begeistert von der Ausbildungsplatzmesse. Die RAS Saar, eine Saarbrücker Firma zur professionellen Flugzeugwartung, nahm vor vier Jahren zum ersten Mal an der Ausbildungsplatzmesse teil – und das mit beeindruckendem Erfolg. „Durch die Messe konnten wir einen Azubi und einen Festangestellten für uns gewinnen“, erzählt Christoph Kaldenhoff, HR Department/Recruiter bei der RAS Saar, die ihren Stand damals noch unter dem alten Firmennamen betrieb.

– Foto: WJS

Bereits kurz nach der Messe stand für Kaldenhoff fest, dass die RAS Saar auch im folgenden Jahr mit einem Stand vertreten sein würde. „Die Messe ist super organisiert, sie hat eine tolle Lage – und vor allem ist sie auf freiwilliger Basis. Wer hierherkommt, hat wirklich Interesse und ist offen, die Unternehmen und mögliche Ausbildungen kennenzulernen.“

– Foto: WJS

Draußen wird gebaut, drinnen werden die Berufe dazu gesucht Wer zur Messe kommt, sieht es schon von Weitem: Direkt neben der Congresshalle wächst gerade das neue Messe-, Kongress- und Kulturforum (MKK) in die Höhe. Und das Spannende daran: Genau die Berufe, die diese Baustelle zum Laufen bringen, könnt ihr drinnen auf der Messe kennenlernen. Ein Bauprojekt dieser Größe braucht viele verschiedene Fachkräfte – von Bauzeichnern bis hin zu Elektronikern und Anlagenmechanikern. Genau diese Ausbildungsberufe und viele weitere könnt ihr auf der „Zukunft zum Anfassen“ kennenlernen. An den Ständen der Bau- und Technikbetriebe erfahrt ihr aus erster Hand, wie sie gemeinsam ein Großprojekt wie das MKK möglich machen. Anfahrt am Messetag Rund um die Congresshalle wird gebaut. Plant für die Anfahrt etwas mehr Zeit ein und folgt am besten der ausgeschilderten Wegeführung zum Haupteingang. Der Veranstaltungsbetrieb läuft ganz normal weiter – die Baustelle stört euren Messebesuch nicht.