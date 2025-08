Nußloch nimmt den nächsten Auswärtscoup ins Visier

Mit zwei Auswärtssiegen hat es der Landesligist FV Nußloch bis in die dritte Runde geschafft. Durfte man den 2:0-Sieg beim Kreisligisten FC Rot mehr oder weniger erwarten, sticht der 3:2-Coup beim FC Bammental vor Wochenfrist heraus. "Das war eine sehr gute Leistung von uns und somit ein verdienter Sieg", sagt Steffen Kochendörfer. Der Nußlocher Trainer sieht nun angesichts der Auslosung, "eine super Ausgangslage und die Chance weit zu kommen." Im Achtelfinale würde mit dem TSV Mudau oder dem VfB Gartenstadt jedenfalls ein weiterer schlagbarer Landesligist warten.

Vorher ist der FV aber am Sonntag beim Odenwald-Landesligisten FC Grünsfeld gefordert (Anpfiff, 15 Uhr). Über den anderthalb Stunden Fahrtzeit entfernten Kontrahenten ist laut Kochendörfer, "wenig bekannt, aber wir schauen uns natürlich genau aus, wie Grünsfeld in der letzten Saison abgeschnitten hat."

Mit ein paar Urlaubsrückkehrern wird der Nußlocher Kader diese Woche ein Stückchen breiter und nimmt Richtung Ligastart am 10. August gegen den SC Rot-Weiß Rheinau immer mehr Konturen an. "Um direkt auf Betriebstemperatur zu sein, werden die drei Pokalspiele am Stück dann sehr hilfreich gewesen sein", sagt der 32-jährige Spielertrainer.