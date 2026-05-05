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Nuri Ardiclik will als Meister bei SG Riedböhringen/Fützen abtreten
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Riedböhringen/Fützen (in Schwarz) hat mittlerweile den SV Hölzlebruck (in Gelb) von der Spitze verdrängt. – Foto: Scheu
Die SG Riedböhringen/Fützen scheint in der Fußball-Kreisliga-A nicht aufzuhalten und marschiert in Richtung Aufstieg. Trainer Nuri Ardiclik hört dennoch nach dieser Saison auf.
Dieses Mal will die SG Riedböhringen/Fützen auf den Umweg über die Relegation verzichten. Der Aufstieg soll direkt über die Meisterschaft eingetütet werden. So zumindest lautet der Plan aus, und es sieht ganz danach aus, er könnte tatsächlich aufgehen. Fünf Spieltage vor Schluss steht die Spielgemeinschaft auf Rang eins. Mit zwei Punkten mehr vor dem SV Grafenhausen, dahinter folgt mit drei weiteren Zählern weniger der SV Hölzlebruck. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.