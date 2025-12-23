Nur Zwölfter: Tennis Borussia trifft Trainer-Entscheidung

Tennis Borussia Berlin ist nur 12. in der NOFV Oberliga Nord. Der Vorsprung auf die abstiegsgefährdeten Plätze beträgt lediglich drei Punkte. Und zum Jahresende verloren die Lila-Weißen daheim mit 0:5 gegen Klosterfelde. All das sind keine guten Nachrichten für den Westberliner Klub, der zweieinhalb Jahren aus der Regionalliga abgestiegen war.

Trotz des ausbleibenden sportlichen Erfolgs setzt der Verein auch im neuen Jahr auf das bestehende Trainerteam rund um Umberto Sacchi. In einer Vereinsmitteilung heißt es: „Der Vorstand möchte keinen Schnellschuss, sondern Konstanz und hofft auf eine Reaktion im gesamten Team. Zitiert wird Vorstandsmitglied Ariel Gala, der dem Staff den Rücken stärkt und den von allen ersehnten Erfolg wünscht.

Sacchi übernahm zum Ende der vergangenen Saison zunächst interimistisch, nachdem sich TeBe von Benjamin Eta trennte, durfte über den Sommer hinaus weitermachen. Mit seinen Co-Trainern Tim Oschmann und Tobias Kamaci will er die Winterpause nutzen, um vor allem auch an der Physis und Kondition des Teams zu arbeiten. Die ausgemachte Schwachstelle der Hinrunde ist die Defensive.