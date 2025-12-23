Nur Zwölfter: Tennis Borussia trifft Trainer-Entscheidung

Die Hinrunde Tennis Borussias in der NOFV Oberliga Nord verlief enttäuschend. Wie geht es nun weiter?
Tennis Borussia Berlin ist nur 12. in der NOFV Oberliga Nord. Der Vorsprung auf die abstiegsgefährdeten Plätze beträgt lediglich drei Punkte. Und zum Jahresende verloren die Lila-Weißen daheim mit 0:5 gegen Klosterfelde. All das sind keine guten Nachrichten für den Westberliner Klub, der zweieinhalb Jahren aus der Regionalliga abgestiegen war.
Trotz des ausbleibenden sportlichen Erfolgs setzt der Verein auch im neuen Jahr auf das bestehende Trainerteam rund um Umberto Sacchi. In einer Vereinsmitteilung heißt es: „Der Vorstand möchte keinen Schnellschuss, sondern Konstanz und hofft auf eine Reaktion im gesamten Team. Zitiert wird Vorstandsmitglied Ariel Gala, der dem Staff den Rücken stärkt und den von allen ersehnten Erfolg wünscht.
Sacchi übernahm zum Ende der vergangenen Saison zunächst interimistisch, nachdem sich TeBe von Benjamin Eta trennte, durfte über den Sommer hinaus weitermachen. Mit seinen Co-Trainern Tim Oschmann und Tobias Kamaci will er die Winterpause nutzen, um vor allem auch an der Physis und Kondition des Teams zu arbeiten. Die ausgemachte Schwachstelle der Hinrunde ist die Defensive.
Während das Trainerteam auch im neuen Jahr an Bord bleibt, muss Manuel Cornelius gehen. Der Vertrag mit dem „Head of Sport" wird aufgelöst. Von Vereinsseite heißt es, die Vorstellungen der sportlichen Entwicklung gehen -anders als zu Beginn der Zusammenarbeit im Sommer vermutet- zu weit auseinander. Für die Nachfolge strebt der Vorstand eine „interne beratende Lösung mit Unterstützung aus dem eigenem erfolgreichen Nachwuchsbereich" an.
Auch im Vorstand gibt es zum Jahresende eine Veränderung. Anna Schmidt legt ihr Amt aus persönlichen Gründen zum heutigen 23.12. nieder. Sie gehörte seit Oktober 2024 zur Vereinsführung.