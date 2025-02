Nur zwölf Tage Winterpause

Wer braucht schon eine Winterpause? Mit dem Topspiel der Bezirksliga Lüneburg 2 blieb den Teams kaum Zeit, um sich in das neue Fußballjahr zu tasten. Obwohl der TSV Elstorf und der TV Meckelfeld selbst zuletzt Ende November im Einsatz waren, betrug die tatsächliche Winterpause durch ständige Neuansetzungen letztlich nur wenige Tage.

„Auch wenn es im Rahmenspielplan steht“, hatte Elstorf-Coach Hartmut Mattfeldt schon bei der Spielabsage des Duells mit Meckelfeld im Dezember gesagt, „würde ich mir mehr Planungssicherheit wünschen.“ Beide Duellanten waren gemeinsam mit zwei weiteren Ligakonkurrenten bis zum letzten Sonntag (22.12.) vor Weihnachten in Rufbereitschaft, um bei entsprechenden Witterungsbedingungen vielleicht doch noch eines der ausstehenden Nachholspiele auszutragen.

Während an der Schützenstraße die Wintervorbereitung nicht einmal zwei Wochen später am 4. Januar eingeläutet wurde, bat TVM-Cheftrainer Michel Welke fünf Tage später zum Trainingsauftakt. „Ich fahre immer gut damit, Dinge, die ich nicht ändern kann so anzunehmen und ich weiß auch nicht, wie es besser geht“, kommentiert Welke das vom Verband angewandte Verfahren. „Die Bedingungen waren natürlich nicht gut, trotzdem bin ich total stolz auf mein Trainerteam, dass wir die Qual der Wahl von 21 fitten Spielern hatten und von der Matchfitness absolut wettbewerbsfähig waren.“