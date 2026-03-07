»Nur« Zweiter bei der Süddeutschen: Ruderting dennoch stolz

Nach der ersten - verständlichen - Enttäuschung darf der FC Ruderting stolz sein! – Foto: Bernardo Picture

Es hätte so schön sein können. Mit einem Sieg gegen den bis dahin sieglosen Hegauer FV (Oberliga Baden-Württemberg) hätte der FC Ruderting den Titel klar machen können. Doch leider verlor der niederbayerische Bayernligist sein finales Spiel bei der Süddeutschen Meisterschaft und musste dem 1. FC Donzdorf den Vortritt lassen, gegen den man zuvor gewonnen hatte. Somit endet die Hallenreise der Spiller-Truppe ohne Krönung, der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die man 2024 noch erreichen konnte.

Zugegeben, der Modus der Süddeutschen Meisterschaft war etwas ungewöhnlich. Es gab nicht, wie üblich, eine Gruppen- und eine K.O.-Phase, sondern nur eine Tabelle nach dem Prinzip "Jeder gegen jeden". "Anders geht das nicht", weiß FCR-Managerin Johanna Maier. "Alles andere wäre Irrsinn." Und letztlich hätte dieser Spielplan Madl, Hufksy & Co. auch in die Karten gespielt. Hätte... Denn Ruderting versäumte es, vorzeitig alles klar zu machen.

"Spielerisch waren wir klar die beste Mannschaft des Turnier", ist Maier überzeugt. "Wir wussten: Wenn uns jemand schlägt, dann wir selber." Gegen die SG Büchig/Neibsheim gab es ein eindeutiges 5:0, auch der 1. FC Donzdorf konnte deutlich mit 3:0 geschlagen werden. Gegen Viktoria Großenenglis gab es nur 2:2, ehe genanntes Spiel gegen den Hegauer FC (0:2) den doch traurigen Abschluss bildete.