Nur vom Punkt getroffen - Wenig Höhepunkte im lauen Sommerkick

Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich zwischen der TSV Immenhausen II und dem TSV Schöneberg ein eher ruhiger Sommerkick mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Bezeichnend für die Partie: Beide Treffer fielen nach Elfmetern.
Die Immenhäuser waren über weite Strecken leicht spielbestimmend und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste aus Schöneberg agierten dagegen vorwiegend mit langen Bällen und suchten auf diesem Weg den direkten Weg nach vorne.
Nach ausgeglichenem Spielverlauf ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause und auch im zweiten Durchgang blieb die Partie chancenarm. So blieb es am Ende bei einem 1:1-Unentschieden, das den Spielverlauf mit wenigen Torchancen und insgesamt überschaubaren Höhepunkten passend widerspiegelte.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Sören Enders, Mert Ongun, Leon Heckel, Colin Schöps, David Golek, Alexander Manger (74‘ Marcel Hirdes), Maurice Mündelein, Luca Marinho da Costa, Samuel Hartig (39 ‘ Adrian Handel), Marcel Hausmann, Leon Beilstein (69‘ Lee Cassatt)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Marcel Hausmann (39' - Foulelfmeter)
1:1 Nawid Rahmani (44‘ - Handelfmeter)