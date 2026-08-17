Nur vom Punkt getroffen - Wenig Höhepunkte im lauen Sommerkick

– Foto: TSV Immenhausen

Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich zwischen der TSV Immenhausen II und dem TSV Schöneberg ein eher ruhiger Sommerkick mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Bezeichnend für die Partie: Beide Treffer fielen nach Elfmetern.

Die Immenhäuser waren über weite Strecken leicht spielbestimmend und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste aus Schöneberg agierten dagegen vorwiegend mit langen Bällen und suchten auf diesem Weg den direkten Weg nach vorne.