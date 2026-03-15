Nur Tuggen und YF Juventus schaffen es in den Schweizer Cup

Grund zur Freude: YF Juventus schaffte den Einzug in die 1. Hauptrunde. – Foto: YF Juventus

Tuggen und YF Juventus dürfen als einzige Erstliga-Klubs aus der Region Zürich auf ein grosses Los im Schweizer Cup der nächsten Saison hoffen.

Der FC Tuggen im erneuten Penaltyglück. Die Märchler setzten sich in der 2. Runde der Erstliga-Cup-Qualifikation auf dramatische Weise gegen den Gruppengegner Höngg 8:7 im Penaltyschiessen durch. Der FCT verspielte dabei im Verlauf der zweiten Hälfte einen 3:1-Vorsprung. Den Ausgleich musste er dabei erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Der eingewechselte Andrej Affolter traf für die Stadtzürcher vom Elfmeterpunkt. Von dort fiel dann auch nach 120 Minuten die Entscheidung - mit einem glücklichen Ende für Tuggen, nachdem zwei Höngger mit ihren Versuchen gescheitert waren. Auffällig: Schon in der 1. Runde hatten die Schwyzer gegen Kosova einen Vorsprung kurz vor Schluss verspielt, und sich dann im Elfmeterschiessen 5:3 durchgesetzt .

Tuggens Trainer Ivan Previtali, bis 2022 noch Cheftrainer bei eben diesem SV Höngg, sagte hinterher gegenüber dem "March-Anzeiger": "Die Leistung war über weite Strecken gut bis sehr gut. Wir waren zwischenzeitlich zu wenig konzentriert und liessen sie zurück kommen. Dann musste wir halt in die Verlängerung."

YF tut sich gegen Baden dieses Mal schwer

Geduld benötigte auch YF Juventus beim 4:2 über Baden. Die Stadtzürcher gerieten nämlich zweimal in Rückstand. Der souveräne Leader der Gruppe 3 benötigte dann ein Doppelschlag um auf Kurs zu kommen. Zuerst traf Lewis Tavares, dann Samir Ramizi (72., 74.) zum 3:2. Für die Entscheidung war dann Joker Seydou Kiendrebeogo besorgt.

Interessant auch: YF und Baden waren eineinander sich bereits vor zwei Wochen in der Meisterschaft gegenüber gestanden. Dort machten die Gastgeber mit einem 5:1 allerdings kurzen Prozess.

"Das war kein Vergleich zum Meisterschaftsspiel, sogar der Trainer von YF staunte über unsere Vorstellung in einem hervorragenden Spiel, das war eine Topleistung. Die Jungs dürfen stolz sein, Leidenschaft und Herz zeigten sie", sagte FCB-Coach Eduardo Barrera gegenüber dem "Badener Tagblatt". Auf sein Erfolgserlebnis wartet der neue Trainer der Aargauer gleichwohl.

Wettswil und Dietikon scheitern

Nichts mit den nächsten Cupfest wird es hingegen für Wettswil-Bonstetten. Die Säuliämtler unterlagen etwas überraschend dem in der Gruppe 2 stark abstiegsgefährdeten SC Buochs 1:2.

Und auch für Dietikon endete die Reise im Cup. Die Limmattaler mussten sich dem in der Gruppe 2 an der Spitze mitspielenden FC Langenthal 0:2 geschlagen geben.

*Update folgt*