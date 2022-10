Nur Türkenfeld hat noch eine echte Endspiel-Chance Schwere Verletzung überschattet Partie in Emmering

Emmering – Dass der Trainer eines siegreichen Teams den Erfolg formal abhakt, kommt nicht so oft vor. „Wichtig war, die Herbstrunde mit zwei Erfolgen abzuschließen“, sagte Emmerings Coach Daniel Stapfer nach dem 2:1 (0:0) gegen den TSV Türkenfeld. Dazu hatten für den FCE Sebastian Wilhelm und Jan Urbanek als Torschützen ihren Beitrag geleistet. Dass man zusätzlich die Pflicht erfüllt hatte, sich die eher theoretische Chance auf die Meisterrunde zu erhalten, erwähnte Stapfer nur beiläufig. „Es wäre ein Wunder, wenn alle Konkurrenten für uns spielen würden.“ Das habe man selber versemmelt – vor allem mit den knappen Niederlagen gegen Moorenweis und in Gröbenzell.

Allerdings rückte Stapfer aufkommende Rechenspiele schnell in den Hintergrund. Zu sehr wirkte die schwere Verletzung seines Spielers Luca Schunn nach, der etwa Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Schlüsselbeinbruch ausschied. „Es war eine normale Zweikampfsituation“, schildert Stapfer den Vorgang. Auch wenn man es als Foul werten konnte, treffe den Gegenspieler keine Schuld, betonte Stapfer auf Nachfrage ausdrücklich. „Luca ist unglücklich auf die Schulter gefallen.“ Am heutigen Montag steht bereits die Operation an. Schunn wird wohl ein halbes Jahr ausfallen. Durch den Notarzteinsatz war die Partie rund eine halbe Stunde unterbrochen.