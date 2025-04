Nur theoretische Restzweifel am Regionalliga-Titel von Hoffenheim II

Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die 1056 Zuschauer. Der TSV Steinbach Haiger ging bereits in der 4. Minute durch Justin Steinkötter in Führung – ein Start nach Maß für die ambitionierten Hausherren. Doch Gießen ließ sich nicht abschütteln. Oliver Kovacic glich nach 34 Minuten aus, ehe Ole Käuper in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) erneut für Steinbach traf. Was danach folgte, war ein mutiger und kämpferischer Auftritt des FC Gießen. Wessam Abdel-Ghani glich in der 62. Minute zum 2:2 aus, ehe Oliver Kovacic mit seinem zweiten Treffer (66.) die Partie endgültig drehte. Gießen zeigte eine starke Moral und belohnte sich mit dem achten Saisonsieg. ---

Kickers Offenbach setzte sich vor 5215 Zuschauern mit 3:1 gegen den FC 08 Villingen durch. Die Mannschaft stellte die Weichen früh auf Sieg: Kristjan Arh Cesen traf bereits in der 7. Minute zur Führung, Valdrin Mustafa legte nur zehn Minuten später das 2:0 nach (17.). Doch Villingen zeigte sich nicht völlig chancenlos: Karlo Kuranyi brachte die Gäste in der 26. Minute zurück ins Spiel. Eine Rote Karte für Nico Tadic kurz vor der Pause (45.) schwächte die Gäste. Nach Wiederanpfiff machte erneut Valdrin Mustafa (52.) mit seinem zweiten Treffer alles klar. ---

Der SC Freiburg II hat seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Eintracht Trier 05 untermauert. Vor 2877 Zuschauern brachte Alessio Besio die Gäste in der 57. Minute in Führung. David Schopper legte in der 72. Minute nach, ehe Yann Sturm in der 83. Minute den dritten Treffer für die Breisgauer erzielte. Erst in der Nachspielzeit gelang Damjan Marceta der Ehrentreffer für den Aufsteiger. ---

Die Stuttgarter Kickers mussten sich bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:2 geschlagen geben. Leon Pomnitz brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Zwar konnte Lukas Kiefer noch vor der Pause ausgleichen (44.), doch Arlind Iljazi stellte in der 58. Minute die erneute Führung her. Für zusätzlichen Frust bei den Gästen sorgte Paul Polauke, der in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

Ein dramatisches Duell lieferten sich der 1. Göppinger SV und der FC-Astoria Walldorf. Jonas Arcalean erzielte in der 31. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Tim Schraml glich nur fünf Minuten später aus. Jannis Boziaris stellte umgehend die Walldorfer Führung wieder her, ehe Filip Milisic in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 2:2 traf. In der Nachspielzeit entschied Marcel Carl die Partie schließlich durch einen verwandelten Handelfmeter zum 3:2 für Walldorf. ---

Mit einer überzeugenden Vorstellung sicherte sich der FC 08 Homburg einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim FSV Frankfurt. Mann des Spiels war David Hummel, der alle drei Treffer erzielte. Bereits in der 13. Minute brachte er sein Team in Führung, legte in der 28. Minute nach und machte mit dem 3:0 in der 58. Minute seinen Dreierpack perfekt. ---

Der SGV Freiberg behauptet sich weiter in der Spitzengruppe der Liga. Gegen Eintracht Frankfurt II gelang ein knapper 1:0-Erfolg. Hilal El-Helwe erzielte bereits in der 24. Minute das entscheidende Tor. ---

Sieben Tore bekamen die 750 Zuschauer beim Duell zwischen dem Bahlinger SC und dem FSV Mainz 05 II zu sehen. Hasan Pepic eröffnete in der 12. Minute für Bahlingen, ehe Julian-Maurice Derstroff in der 37. Minute ausglich. Nach einem offenen Schlagabtausch sorgten As Ibrahima Diakité (53.), Ismael Idriss Mansaray (56.) und Rico Wehrle (70.) für eine 4:2-Führung der Gastgeber. Der erneute Anschlusstreffer von Ken Mata in der 87. Minute kam zu spät für Mainz. ---

Im Heimspiel gegen den vom Abstieg bedrohten KSV Hessen Kassel setzte sich die TSG Hoffenheim II mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Valentin Lässig für Führung der Hausherren. Kassel blieb dran, doch Luka Djuric traf eine Viertelstunde vor dem Ende per Elfmeter zum 2:0. In der 85. Minute kam Kassel durch Emre Böyükata nochmal auf 1:2 heran, doch der Treffer zum Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Mit weiterhin zehn Punkten Abstand zum Zweiten Kickers Offenbach, brauch Hoffenheim II noch ein Sieg zum Gewinn der Meisterschaft.