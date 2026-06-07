"Nur Stolz": Türk Kelsterbach II feiert den Aufstieg in die A-Liga

Nach einem dominanten Hinspiel und einem ebenso deutlichen 8:0-Auswärtssieg im Rückspiel steht der FC Türk Kelsterbach II als Aufsteiger fest. – Foto: Türk K.-bach II/Toprak

Main-Taunus-Kreis. Nach der deutlichen 1:11-Niederlage im Hinspiel blieb dem TV Wallau auch im Rückspiel der A-Liga-Relegation eine weitere Enttäuschung nicht erspart. Der FC Türk Kelsterbach II setzte sich mit 8:0 durch und machte damit nach zwei souveränen Auftritten den Aufstieg perfekt. An diese Leistungen wollen die Kelsterbacher auch in der A-Liga anknüpfen. Dabei soll nicht nur der Klassenerhalt gesichert werden – vielmehr hat sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt, oben mitzumischen. Der TV Wallau startet in der kommenden Spielzeit hingegen in der B-Liga. Der TVW hofft, in der neuen Liga wieder zu mehr Stabilität zu finden.

Nuri Can Toprak, Trainer des FC Türk Kelsterbach II, sagte nach Spielende: "In einer Relegation möchte jeder spielen, und jeder Spieler verdient auch die Chance, sich zu beweisen". Daher habe er den Entschluss gefasst, gegenüber der Startformation im Hinspiel Anpassungen vorzunehmen. Während des Spiels sei es jedoch zu mehreren Verletzungen gekommen. So habe sich etwa der A-Jugendspieler Batur Isbas kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Platzwunde an der Schläfe zugezogen und sei aufgrund der starken Blutung nicht mehr einsatzbereit gewesen. "Diese Opferbereitschaft war in Vorbereitung auf die zweite Halbzeit natürlich eine weitere Motivation für die Mannschaft", berichtete Toprak. Da das Wechselkontingent gegen Ende der Partie allerdings aufgebraucht gewesen sei, habe die Mannschaft die letzten 25 Minuten der Begegnung zu zehnt bestreiten müssen, sei jedoch bis in die Nachspielzeit hinein nie von ihrem dominanten und konzentrierten Auftreten abgekommen.

"Ich habe in den Gesichtern meiner Spieler keine Erleichterung, sondern nur Stolz gesehen", sagte der Trainer. Mit dem Aufstieg in die A-Liga sei es der zweiten Mannschaft des FC gelungen, Geschichte zu schreiben und sich für ihren Hunger nach Erfolg sowie das besondere Mannschaftsgefüge zu belohnen. "Heute wird noch gefeiert, aber ab morgen denken wir schon an die kommende Saison", berichtete Toprak.

Der FC Türk Kelsterbach II hat Blut geleckt

Wie Trainer Toprak berichtete, werde dem FC auch in der kommenden A-Liga-Saison der Großteil des bestehenden Kaders erhalten bleiben. Gleichzeitig werde es jedoch vor Saisonbeginn sowohl einige Abgänge als auch Neuzugänge zu vermelden geben. "Mein Trainerteam wird sich zudem erweitern", sagte Toprak. Anstelle von Mehmet Akkus, welcher Toprak in der abgelaufenen Saison als spielender Co-Trainer tatkräftig zur Seite gestanden habe, werde in der kommenden Saison Turgay Kisa, aktuell Trainer des BSC Kelsterbach II, beim FC das Amt des Co-Trainers fest übernehmen. "Unser Ziel für die kommende Saison ist es nicht nur, zu überleben", erläuterte Toprak. Stattdessen wolle die Mannschaft auch in der A-Liga oben angreifen.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft und den Verein": Der TVW blickt auf die Relegation und die kommende Saison

Guido Barzellotti, Trainer des TV Wallau, sagte: "Unsere Einstellung war im Rückspiel wesentlich besser als im Hinspiel". Trotz des deutlichen Ergebnisses sei vor der Kampfbereitschaft jedes einzelnen Spielers der Hut zu ziehen. Gerade im Hinspiel habe es die Mannschaft jedoch verpasst, sich auf das enge Verteidigen zu konzentrieren. "Ich bin stolz auf die Mannschaft und den Verein, dass wir die Relegation durchgezogen haben und sie mit Respekt zu Ende gespielt haben", berichtete der Trainer.

Eine wichtige Lehre aus der abgelaufenen Saison sei es, in der kommenden Spielzeit wieder zwei Mannschaften anzumelden. "Darin sehen wir eine Priorität, um mehr Personen Spielangebote und Trainingsmöglichkeiten zu bieten", sagte Barzellotti und fügte an: "Vor allem wollen wir wieder ein Wir-Gefühl schaffen". Hierfür sei der Verein auf der Suche nach Verstärkung, die dieses Gefühl mittragen könne. So stoße etwa Ex-Wallauer Robin Stockmann von der SpVgg Sonnenberg II zum TVW. Der Abstieg des TVW biete dem Verein die Möglichkeit eines Neuanfangs. "Das Hauptziel ist es, wieder Stabilität in die erste und zweite Mannschaft zu bekommen", erläuterte Barzellotti. Eine Positionierung im Tabellenmittelfeld sei dabei das angestrebte sportliche Ziel.

Tore: 0:1 Anushervoni Odiljoni (11.), 0:2 Mohamed Achbouk (19.), 0:3 Goekay Yatman (23.), 0:4 Mirza Music (33.), 0:5 Mirza Music (34.), 0:6 Mehmet Akkus (57.), 0:7 Anushervoni Odiljoni (79.), 0:8 Fatih Celik (90.)