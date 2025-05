Nur Siege führen zum Ziel Meisterschaft und Aufstieg

muss am Sonntag bei der noch in abstiegsgefahr befindlichen SG Voltlage antreten und unbedingt punkten. BW Hollage II hat keine leichte Aufgabe bei BW Merzen zu lösen. Der TV Bohmte will sein Heimspiel gegen den FC SW Kalkriese trotz der personellen Probleme gewinnen.

Die vier Meisterschaftsanwärter sind am Wochenende im Einsatz. Bereits am Freitagabend

Im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg gelten keine Entschuldigungen. Trotz der angespannten Personalsituation muss der Gastgeber siegen, um seine Chancen auf die Meisterschaft und Aufstieg zu wahren. Nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen ist zu wenig. Aber gegen den Tabellenachten FC SW Kalkriese muss der Gastgeber alle Kräfte mobilisieren.

BW Merzen - BW Hollage II So. 15.00 Uhr

Am Sonntag treffen der Tabellenerste BW Hollage gegen den Tabellenzweiten BW Merzen der aktuellen Rückrundentabelle aufeinander. Beide Mannschaften in also in bester Verfassung. BW Hollage muss siegen, um noch ein entscheidendes Wort um die Meisterschaft mitreden zu wollen. BW Merzen will auf jeden Fall den positiven Trend nutzen um in der Tabelle noch ein wenig zu klettern.

SG Voltlage - SV Alfhausen So. 15.00 Uhr

Nur ein Sieg zählt für die Gäste im Kampf um die Meisterschaft bei der abstiegsbedrohten SG Voltlage. Sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen reichen zur Meisterschaft und

Aufstieg nicht aus. In der Rückserie holte der SV Alfhausen in acht Spielen 16 Punkte; die SG Voltlage erreichte bisher neun Punkte aus acht Spielen.