Nur sechs Punkte, doch Hoffnung lebt beim SVS

Schwanheim (niwa/ü). Im Sommer 2025 gelang dem SV Schwanheim der ersehnte Aufstieg in die C-Liga. Der Jubel ist Ernüchterung gewichen.
Anspruch und Wirklichkeit: Das Ziel, eine sorgenfreie Runde zu spielen, hat der SV verfehlt. Nach 17 Spielen steht die Mannschaft von Wolfgang Jäger mit sechs Punkten am Tabellenende. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte.
Was war gut? Der Zusammenhalt sei weiter „sensationell“, so Jäger, zudem sein Team in der neuen Klasse grundsätzlich konkurrenzfähig. Nackenschläge, wie das Rückspiel gegen Lindenfels/Winterkasten II, das Schwanheim durch zwei späte Tore verlor, sorgen allerdings dafür, dass das Selbstvertrauen nicht unbedingt zunimmt. Zumal mit Noah Fiedler ein Spieler den Siegtreffer erzielte, der in der ersten Mannschaft von Lindenfels/Winterkasten spielt und damit auch für eine Tatsache steht, die Jäger anmerkt. Viele Zweitvertretungen spielten in den Duellen mit Schwanheim mit Kickern aus der ersten Mannschaft. „Das hat sich irgendwie so durchgezogen.“
Was geht besser? Schon die Vorbereitung auf die neue Saison lief aus Sicht Jägers nicht wie geplant. Ein ursprünglich vorgesehenes Trainingslager sagte der Trainer ab, weil dafür nicht genügend Leute zur Verfügung standen. Dementsprechend misslang der Saisonstart. Vor allem defensiv haperte es. „Gefühlt war jeder Schuss ein Treffer“, sagt Jäger. Weil auch die Torproduktion stockte (mit 20 Treffern ist Schwanheim das harmloseste Team der Liga), gelang es nicht, die defensiven Schwächen auszugleichen.
Wer kommt, wer geht? Riccardo Odermatt, Andre Brandner und Maurice Weinmann wechseln von Alemannia Groß-Rohrheim II nach Schwanheim. Giuseppe Proto zieht berufsbedingt ins Ausland, Norman Balz will kürzer treten.
Wo landet der SV Schwanheim am Ende? „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können“, zeigt sich Jäger weiter optimistisch. Die Qualität sei vorhanden. Schwanheim hat im Vergleich zur Konkurrenz zwei Spiele weniger absolviert, wobei das Spiel gegen den VfL Birkenau II wohl mit 0:3 gewertet wird, da die Schwanheimer wegenPersonalmangel absagten. Daher bleibt noch das Spiel gegen Waldesruh Lampertheim, das in Schwanheim gespielt wird, und in dem Jäger hofft, „dass da etwas geht“. Ziel: „Druck auf den Relegationsplatz machen“. Mit zwei Siegen am Stück würde die Tabellenkonstellation schon wieder ganz anders aussehen, weshalb Jäger selbstbewusst konstatiert: „Wir sind nicht abgeschlagen.“