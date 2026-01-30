Nur sechs Punkte, doch Hoffnung lebt beim SVS

Ein Spieler des SV Schwanheim am Ball. – Foto: mara wolf (Archiv)

Anspruch und Wirklichkeit: Das Ziel, eine sorgenfreie Runde zu spielen, hat der SV verfehlt. Nach 17 Spielen steht die Mannschaft von Wolfgang Jäger mit sechs Punkten am Tabellenende. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte.

Was war gut? Der Zusammenhalt sei weiter „sensationell“, so Jäger, zudem sein Team in der neuen Klasse grundsätzlich konkurrenzfähig. Nackenschläge, wie das Rückspiel gegen Lindenfels/Winterkasten II, das Schwanheim durch zwei späte Tore verlor, sorgen allerdings dafür, dass das Selbstvertrauen nicht unbedingt zunimmt. Zumal mit Noah Fiedler ein Spieler den Siegtreffer erzielte, der in der ersten Mannschaft von Lindenfels/Winterkasten spielt und damit auch für eine Tatsache steht, die Jäger anmerkt. Viele Zweitvertretungen spielten in den Duellen mit Schwanheim mit Kickern aus der ersten Mannschaft. „Das hat sich irgendwie so durchgezogen.“

Drei Neuzugänge aus Groß-Rohrheim

Was geht besser? Schon die Vorbereitung auf die neue Saison lief aus Sicht Jägers nicht wie geplant. Ein ursprünglich vorgesehenes Trainingslager sagte der Trainer ab, weil dafür nicht genügend Leute zur Verfügung standen. Dementsprechend misslang der Saisonstart. Vor allem defensiv haperte es. „Gefühlt war jeder Schuss ein Treffer“, sagt Jäger. Weil auch die Torproduktion stockte (mit 20 Treffern ist Schwanheim das harmloseste Team der Liga), gelang es nicht, die defensiven Schwächen auszugleichen.