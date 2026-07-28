Nur Schüttorf fliegt raus! Landesligisten souverän in Runde zwei

– Foto: Detlev Drobeck

Die erste Runde des Bezirkspokals ist absolviert. Zwar stehen noch zwei Spiele aus, die heute Abend absolviert werden, doch alle Landesligisten standen schon auf dem Platz. Dabei flog nur Schüttorf raus. Union Lohne konnte das Rausfliegen vom ruhenden Punkt verhindern.

7:1 fegte der Aufsteiger Pewsum den Ostfriesischen A-Klassen-Teilnehmer vom Feld. Leon Zimmermann traf dabei gleich drei Mal.

Gegen den Bezirksligisten aus Leer drehte Papenburg nach der Pause auf und schraubte das Ergebnis von 0:1 auf 0:4.

WIldeshausen siegt souverän gegen den Kreisligisten. beim 6:1 traf Ole Volkmer doppelt.

Bereits nach acht Minuten stellte Oldenburg mit dem 2:0 früh die Weichen fürs Weiterkommen.

Zur Pause stand es knapp nur 1:2. Letztendlich jubelte Titelkandidat Garrel, wobei Julian Dwertmann doppelt traf.

Der Aufsteiger Altenoythe lag gegen den Kreisligisten bis kurz vor der Pause hinten. Letztendlich wurde es ein standesgemäßer Sieg.

Auch Lohne II gewann mit 5:1. Leonard Westermann traf doppelt.

Dinklage stand kurz vor dem Aus, doch in den letzten fünf Minuten dreht der TVD einen 0:1 Rückstand binnen zwei Minuten.

Zur Pause stand es nur 1:0. Dann drehten die Gäste auf.

Nach 90 Minuten stand es 0:0 und die Hausherren eisten den Landesliga-Aufsteiger ins Elfmeterschießen. Dort behielt Lohne die Nerven und siegte 4:2.

Beim klaren 6:1 traf Zachary Sukunda doppelt.