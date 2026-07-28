 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligabericht

Nur Schüttorf fliegt raus! Landesligisten souverän in Runde zwei

Pewsum feiert höchsten Sieg, Union Lohne muss ins Elfmeterschießen

von NK · Heute, 18:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

Verlinkte Inhalte

BZP Weser-Ems
Hilter
Kl. Oesede
Wallenhorst
SC Baccum

Die erste Runde des Bezirkspokals ist absolviert. Zwar stehen noch zwei Spiele aus, die heute Abend absolviert werden, doch alle Landesligisten standen schon auf dem Platz. Dabei flog nur Schüttorf raus. Union Lohne konnte das Rausfliegen vom ruhenden Punkt verhindern.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
0
3
Abpfiff

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
SV Leezdorf
SV LeezdorfSV Leezdorf
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
1
7
Abpfiff

7:1 fegte der Aufsteiger Pewsum den Ostfriesischen A-Klassen-Teilnehmer vom Feld. Leon Zimmermann traf dabei gleich drei Mal.

Fr., 24.07.2026, 20:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
0
4
Abpfiff

Gegen den Bezirksligisten aus Leer drehte Papenburg nach der Pause auf und schraubte das Ergebnis von 0:1 auf 0:4.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
1. FC Ohmstede
1. FC OhmstedeFC Ohmstede
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
1
6
Abpfiff

WIldeshausen siegt souverän gegen den Kreisligisten. beim 6:1 traf Ole Volkmer doppelt.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Achternmeer
SV AchternmeerSV Achterm.
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
1
4
Abpfiff

Bereits nach acht Minuten stellte Oldenburg mit dem 2:0 früh die Weichen fürs Weiterkommen.

So., 26.07.2026, 17:00 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
0
4
Abpfiff

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
1
5
Abpfiff

Zur Pause stand es knapp nur 1:2. Letztendlich jubelte Titelkandidat Garrel, wobei Julian Dwertmann doppelt traf.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV BW Ramsloh
SV BW RamslohSV BW Ramsloh
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
1
5

Der Aufsteiger Altenoythe lag gegen den Kreisligisten bis kurz vor der Pause hinten. Letztendlich wurde es ein standesgemäßer Sieg.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SW Osterfeine
SW OsterfeineSW Osterfeine
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
1
5
Abpfiff
+Video

Auch Lohne II gewann mit 5:1. Leonard Westermann traf doppelt.

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
1
2
Abpfiff

Dinklage stand kurz vor dem Aus, doch in den letzten fünf Minuten dreht der TVD einen 0:1 Rückstand binnen zwei Minuten.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Brandlecht-Hestrup
SpVgg Brandlecht-HestrupBrandlecht
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
0
5
Abpfiff

Zur Pause stand es nur 1:0. Dann drehten die Gäste auf.

Fr., 24.07.2026, 20:00 Uhr
SV Suddendorf-Samern
SV Suddendorf-SamernSuddendorf
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
2
n.E.
4
Abpfiff

Nach 90 Minuten stand es 0:0 und die Hausherren eisten den Landesliga-Aufsteiger ins Elfmeterschießen. Dort behielt Lohne die Nerven und siegte 4:2.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
1
6
Abpfiff

Beim klaren 6:1 traf Zachary Sukunda doppelt.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
3
0
Abpfiff

Schüttorf ist der einzige Landesligist, der seine Segel schon streichen muss. Man verlor 0:3 beim Bezirksligisten Bad Bentheim.

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr
VfL Kloster Oesede
VfL Kloster OesedeKl. Oesede
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
0
4
Abpfiff

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
SV Viktoria 08 GeorgsmarienhütteSV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
0
4