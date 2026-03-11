Nur Schönaich nutzt eine ihrer Chancen

Eine bittere Heimniederlage gab es für unseren TVN gegen Schönaich. Geschwächt durch ein paar kurzfristige Ausfälle entwickelte sich eine ausgeglichen Partie auf eher niedrigem Niveau. Die Gäste gingen in dieser nach einer halben Stunde in Führung. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste die Führung nur noch. Der TVN war nun die bessere Mannschaft und hatte auch ein paar Torchancen, die er leider nicht nutzen konnte.