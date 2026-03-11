Nur Schönaich nutzt eine ihrer Chancen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eine bittere Heimniederlage gab es für unseren TVN gegen Schönaich. Geschwächt durch ein paar kurzfristige Ausfälle entwickelte sich eine ausgeglichen Partie auf eher niedrigem Niveau. Die Gäste gingen in dieser nach einer halben Stunde in Führung. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste die Führung nur noch. Der TVN war nun die bessere Mannschaft und hatte auch ein paar Torchancen, die er leider nicht nutzen konnte.